Drama 2 Kartu Merah, Bayern Muenchen Imbang di Markas Leverkusen

Bayern Muenchen dipaksa bermain dengan 9 orang saat ditahan imbang Bayer Leverkusen 1-1. (Bayern Muenchen)

Pemuncak klasemen Bundesliga, Bayern Muenchen, harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Bayer Leverkusen di BayArena. Laga ini diwarnai drama luar biasa dengan diusirnya dua penggawa Die Roten, yang membuat keunggulan mereka di puncak klasemen kini terpangkas menjadi sembilan poin.

Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan buruk Bayern yang tidak pernah menang dalam empat kunjungan liga terakhir ke markas Leverkusen.

Gol Keberuntungan dan Kartu Merah

Tuan rumah memulai laga dengan intensitas tinggi dan langsung unggul saat pertandingan baru berjalan enam menit. Berawal dari serangan balik yang dipicu Montrell Culbreath, Aleix Garcia melepaskan tembakan yang sejatinya tampak lemah. Namun, bola membentur mantan bek Leverkusen, Jonathan Tah, sehingga berbelok arah dan melambung melewati Sven Ulreich masuk ke gawang.

Upaya Bayern untuk bangkit semakin berat ketika Nicolas Jackson menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Martin Terrier. Ini merupakan kartu merah pertama yang diterima pemain Bayern di Bundesliga dalam lebih dari satu tahun terakhir. Dampak insiden ini juga memaksa Terrier ditarik keluar saat jeda dan menunda masuknya Harry Kane dari bangku cadangan.

Balasan Luis Diaz dan Prahara Simulation

Memasuki babak kedua, Luis Diaz hampir menyamakan kedudukan, namun ia terpeleset di momen krusial. Di sisi lain, Leverkusen nyaris menggandakan keunggulan lewat Malik Tillman dan Patrik Schick, tetapi Sven Ulreich tampil gemilang di bawah mistar.

Drama berlanjut saat Harry Kane mencetak gol hanya semenit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena handball dalam proses terjadinya gol.

Kebuntuan Bayern akhirnya pecah pada menit ke-69. Kesalahan umpan dari Robert Andrich berhasil direbut oleh Michael Olise, yang kemudian memberikan bola kepada Luis Diaz untuk dikonversi menjadi gol penyeimbang.

Namun, kegembiraan Diaz tidak bertahan lama. Di menit-menit akhir, pemain asal Kolombia itu menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan simulation (pura-pura jatuh). Bayern pun terpaksa bermain dengan sembilan orang di sisa laga.

Rekor Kelam Sejak 2001

Ini adalah pertama kalinya Bayern Munich menerima dua kartu merah dalam satu pertandingan Bundesliga sejak April 2001. Meski kalah jumlah pemain, Bayern beruntung setelah gol telat Jonas Hofmann dianulir VAR karena offside yang sangat tipis.

Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menjaga rekor tak terkalahkan Bayern dalam 22 laga tandang Bundesliga, sementara bagi Leverkusen, hasil imbang ini membuat mereka masih tertahan dua poin di luar posisi empat besar. (Flash Score/Z-2)