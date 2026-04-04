Sassuolo vs Cagliari: Jay Idzes Siap Kembali Jadi Benteng di Mapei

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Pertarungan sengit akan tersaji di Stadion Mapei, Reggio Emilia, saat Sassuolo menjamu Cagliari dalam lanjutan kompetisi liga. Fokus utama dalam laga ini tertuju pada lini pertahanan tim tuan rumah yang kian solid berkat kolaborasi bek timnas Indonesia, Jay Idzes, dengan rekan duetnya, Tarik Muharemovic.
Berdasarkan laporan terbaru, duet Jay Idzes dan Tarik Muharemovic kini menjadi salah satu kekuatan yang paling diwaspadai tim-tim Sere A. Keduanya menunjukkan chemistry yang luar biasa dalam beberapa laga terakhir, memberikan rasa aman bagi penjaga gawang dan menyulitkan penyerang lawan untuk menembus kotak penalti.
Jay Idzes, yang terus menunjukkan konsistensi di level tertinggi, diharapkan mampu meredam agresivitas lini depan Cagliari yang dikenal cukup produktif. Keunggulan dalam duel udara dan pembacaan permainan menjadi senjata utama Idzes dalam laga krusial ini.
Melihat data head-to-head dari pertemuan sebelumnya, persaingan antara Sassuolo dan Cagliari selalu berjalan ketat. Kedua tim seringkali berbagi angka atau menang dengan selisih gol yang tipis. Sassuolo akan mengandalkan dukungan publik Mapei untuk memutus tren positif pertahanan Cagliari.
|Venue
|Stadion Mapei, Reggio Emilia
|Pemain Kunci
|Jay Idzes, Domenico Berardi
Sassuolo diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan memanfaatkan lebar lapangan. Di sisi lain, Cagliari kemungkinan besar akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat, sembari berharap duet Idzes-Muharemovic mampu menetralisir setiap ancaman yang datang.
Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pembuktian bagi Jay Idzes untuk terus mempertahankan posisinya sebagai bek utama yang disegani di kompetisi ini. Jika koordinasi lini belakang Cagliari tetap disiplin, bukan tidak mungkin tim tamu pulang dengan poin penuh dari Mapei. (E-3)
