Sassuolo vs Bologna, Gol Cepat Thijs Dallinga Pastikan Kemenangan I Rossoblu

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
BOLOGNA berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Sassuolo dalam laga pekan ke-29 Serie A 2025/2026 yang berlangsung di Mapei Stadium, Minggu (15/3/2026). Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak oleh Thijs Dallinga saat laga baru berjalan enam menit.
Hasil ini menjadi modal berharga bagi skuat asuhan Vincenzo Italiano untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Sebaliknya, bagi Sassuolo, hasil ini memperpanjang catatan sulit mereka saat menghadapi rival sekota di wilayah Emilia-Romagna.
Bologna langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-6 ketika Thijs Dallinga berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang.
Berawal dari upaya Jens Odgaard yang terbentur pemain bertahan Sassuolo, bola jatuh ke penguasaan Dallinga. Dengan sekali kontrol, ia memutar badan dan melepaskan sepakan mendatar yang bersarang di pojok gawang Arijanet Muric.
Tuan rumah Sassuolo tidak tinggal diam. Domenico Berardi berkali-kali mencoba menginisiasi serangan dari sisi sayap. Peluang emas didapat Andrea Pinamonti di pertengahan babak pertama, namun Lukasz Skorupski tampil sigap di bawah mistar Bologna untuk menepis bola.
Memasuki babak kedua, pelatih Sassuolo Fabio Grosso mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan M'Bala Nzola dan Cristian Volpato. Namun, pertahanan Bologna yang tampil sangat rapat membuat setiap upaya tuan rumah selalu kandas di sepertiga akhir lapangan.
Hingga wasit Kevin Bonacina meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 untuk keunggulan Bologna tetap bertahan. Tambahan tiga poin ini membuat Bologna mengoleksi 42 poin dan menduduki peringkat kedelapan klasemen Serie A.
|Skor
|Sassuolo 0-1 Bologna
|Pencetak Gol
|Thijs Dallinga (6')
|Penguasaan Bola
|54% - 46%
|Tembakan (On Target)
|11 (3) - 16 (4)
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Jay Idzes, Muharemovic, Garcia (Doig 75'); Kone (Vranckx 75'), Matic (Volpato 59'), Thorstvedt; Berardi (Bakola 87'), Pinamonti (Nzola 59'), Lauriente.
Bologna: Skorupski; De Silvestri (Zortea 29'), Lucumi, Vitik, Miranda; Sohm (Pobega 83'), Moro (Freuler 64'); Orsolini, Odgaard (Bernardeschi 83'), Cambiaghi; Dallinga (Castro 64').
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
