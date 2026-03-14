Preview Sassuolo vs Bologna: Duel Sengit Berebut Posisi Delapan Besar Serie A

Sassuolo vs Bologna(MI/AI)

Persaingan papan tengah Serie A 2025/2026 semakin memanas saat Sassuolo menjamu Bologna dalam laga bertajuk Derby dell'Emilia di MAPEI Stadium, Minggu (15/3/2026). Laga ini menjadi momentum bagi kedua tim untuk mengamankan posisi di zona sepuluh besar klasemen sementara.

Analisis Pertandingan: Misi Bangkit I Neroverdi

Sassuolo yang kini ditangani Fabio Grosso tampil cukup stabil musim ini. Meski baru saja menelan kekalahan dramatis dari Lazio pekan lalu, I Neroverdi memiliki catatan kandang yang cukup solid dengan memenangi tiga dari empat laga terakhir di Reggio Emilia. Kembalinya striker utama, Andrea Pinamonti, setelah menjalani sanksi larangan bertanding akan memberikan tambahan daya gedor bagi tuan rumah.

Di lini pertahanan, bek Timnas Indonesia Jay Idzes diprediksi akan kembali menjadi starter. Ketangguhannya dalam membaca serangan akan diuji oleh barisan depan Bologna yang dipimpin oleh Santiago Castro dan Riccardo Orsolini.

Kondisi Tim Bologna: Tantangan Jadwal Padat

Bologna asuhan Vincenzo Italiano harus pintar-pintar melakukan rotasi pemain. Pasalnya, mereka baru saja melakoni laga berat di kompetisi Eropa melawan AS Roma. Kehilangan kapten tim Lewis Ferguson akibat akumulasi kartu kuning menjadi kerugian besar bagi lini tengah I Rossoblu.

Meski demikian, Bologna memiliki catatan impresif saat bermain jauh dari rumah. Mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun dalam laga tandang sebelum akhirnya tersandung oleh Verona pekan lalu. Kecepatan pemain muda Jonathan Rowe diharapkan bisa mengeksploitasi celah di pertahanan Sassuolo yang sering kecolongan di menit-menit awal.

Statistik Head-to-Head (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor 28/12/2025 Bologna vs Sassuolo 1-1 03/02/2024 Bologna vs Sassuolo 4-2 28/10/2023 Sassuolo vs Bologna 1-1 08/05/2023 Sassuolo vs Bologna 1-1

Prediksi Susunan Pemain

Sassuolo (4-3-3)

Muric; Coulibaly, Jay Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Santiago Castro.

Fakta Menarik: Tiga dari empat pertemuan terakhir antara kedua tim selalu berakhir dengan skor imbang 1-1. Akankah tren ini berlanjut di MAPEI Stadium?

Prediksi Skor

Melihat performa kandang Sassuolo yang sedang menanjak dan faktor kelelahan pemain Bologna akibat jadwal Eropa, laga ini diprediksi akan berjalan sangat ketat. Hasil imbang menjadi skor yang paling realistis, namun keunggulan tipis bagi tuan rumah bukan hal yang mustahil jika mereka mampu memanfaatkan absennya Lewis Ferguson.

Prediksi Skor: Sassuolo 1-1 Bologna

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

