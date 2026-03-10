Lazio vs Sassuolo, Gol Larut Adam Marusic Buat Jay Idzes dkk Kalah Dramatis

Headline
SASSUOLO, yang diperkuat bek timnas Indonesia Jay Idzes, kalah dramatis saat bertandang ke markas Lazio di laga lanjutan Serie A, Selasa (10/3) dini hari WIB.
Meski Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, I Neroverdi harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari I Biancocelesti.
Pertandingan baru berjalan dua menit, publik tuan rumah langsung bersorak. Penyerang Lazio, Daniel Maldini, berhasil mengejutkan barisan pertahanan Sassuolo lewat gol cepat yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Gol kilat ini sempat membuat mental tim tamu goyah di awal laga.
Meski tertinggal cepat, Sassuolo menunjukkan daya juang tinggi. Dimotori oleh Domenico Berardi, anak asuhan Fabio Grosso mulai keluar menyerang dan memberikan tekanan balik.
Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-35. Berawal dari skema kerja sama yang apik, Armand Lauriente berhasil menerobos celah di lini pertahanan Lazio.
Usai menerima umpan balik dari Kristian Thorstvedt, Lauriente melepaskan tembakan akurat ke arah tiang jauh. Kiper Lazio, Edoardo Motta, gagal menjangkau bola, sehingga skor berubah menjadi imbang 1-1. Skor sama kuat ini bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.
Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Jay Idzes tampil cukup dominan di jantung pertahanan dan beberapa kali terlihat aktif membantu serangan saat situasi bola mati.
Namun, Lazio yang tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri mulai memasukkan tenaga baru seperti Pedro dan Boulaye Dia untuk meningkatkan daya dobrak.
Memasuki sepuluh menit terakhir, gempuran Lazio kian kencang. Jay Idzes dan kolega dipaksa bekerja ekstra keras untuk menahan serangan dari berbagai sisi. Akhirnya, konsentrasi lini belakang Sassuolo pecah tepat di masa injury time, menit ke-90+2.
Berawal dari umpan silang akurat Matteo Cancellieri, bek kanan Lazio, Adam Marusic, yang merangsek maju ke kotak penalti berhasil menyambut bola dengan sundulan membelakangi gawang. Marusic berdiri cukup bebas di antara Jay Idzes dan Tarik Muharemovic, sementara kiper Arijanet Muric sudah terlanjur maju untuk mempersempit ruang. Bola meluncur mulus ke dalam gawang dan menutup laga dengan kemenangan 2-1 untuk Biancoceleste.
Kekalahan ini menjadi hasil yang menyakitkan bagi Sassuolo mengingat mereka mampu mengimbangi permainan Lazio hampir sepanjang 90 menit.
Berkat kemenangan ini, Lazio menduduki peringkat 10 klasemen Serie A dengan raihan 37 poin, tertinggal satu posisi dari satu poin dari Sassuolo. (Z-1)
