Bek timnas Indonesia Jay Idzes menjawab pertanyaan para pewarta setelah acara PSSI Awards yang berlangsung di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).(ANTARA/RAUF ADIPATI)

BEK timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik putra atau Men's Player of the Year dalam malam penganugerahan PSSI Awards yang digelar di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3) malam.

Pemain yang kini merumput bersama Sassuolo tersebut berhasil mengungguli sejumlah rekan setimnya di skuad Garuda, yakni Yakob Sayuri, Kevin Diks, dan Calvin Verdonk.

Penentuan pemenang dilakukan melalui proses pemungutan suara yang berlangsung sepanjang Januari hingga Maret.

Ditemui usai acara, Jay mengungkapkan rasa bangganya atas apresiasi yang diberikan oleh federasi. Ia menilai inisiatif PSSI dalam menggelar penghargaan ini merupakan langkah yang sangat positif bagi perkembangan sepak bola nasional.

"Menurut saya sangat luar biasa kami dapat melakukan ini, dan bahwa PSSI mengambil inisiatif untuk melakukan hal ini. Saya merasa sangat terhormat dapat menerima penghargaan ini," kata Jay.

Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari peran kolektif seluruh pihak yang mendukung Timnas Indonesia di luar lapangan.

"Dan seperti yang tadi saya sampaikan di panggung, (penghargaan) ini adalah untuk semua orang yang bekerja di belakang layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Maka (saya) sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini," lanjutnya.

Selain kategori pemain terbaik putra, PSSI Awards tahun ini turut memberikan apresiasi untuk 16 kategori lainnya. Salah satu momen yang mencuri perhatian Jay adalah penyerahan penghargaan Legend of the Year kepada tokoh sepak bola legendaris, Tan Liong Houw.

Jay mengaku terkesan dengan kehadiran sosok legenda tersebut yang masih dapat menyaksikan langsung apresiasi terhadap warisan sejarah sepak bola Indonesia.

"Rasanya sangat luar biasa melihat dia (Tan)... Yeah, dia masih hidup dan dapat datang kemari untuk menerima penghargaan itu. Menurut saya itu menceritakan banyak hal mengenai kami, warisan kami sebagai sebuah negara dan dia sekarang ada di sini," pungkas Jay. (Ant/Z-1)