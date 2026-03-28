John Herdman Puas Timnas Indonesia Cetak 4 Gol dan Cleansheet

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas timnya mampu memenuhi target mencetak empat gol dan tidak kebobolan(AFP)

TIMNAS Indonesia membuka langkah di ajang FIFA Series 2026 dengan mulus. Skuad Garuda membungkam St Kitts and Nevis 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam WIB.

Pelatih John Herdman mengungkapkan kepuasannya setelah timnya mampu memenuhi target mencetak empat gol sekaligus menjaga gawang tetap cleansheen alias tidak kebobolan.

“Kami menetapkan target sebelum pertandingan untuk mencetak empat gol dan tidak kebobolan. Para pemain menjalankannya dengan sangat profesional, dan itu yang paling penting," ucap Herdman.

Indonesia tampil dominan sejak awal laga. Dua gol cepat Beckham Putra pada babak pertama menjadi fondasi kemenangan. Gelandang muda itu mencetak gol pembuka pada menit ke-14 setelah memaksimalkan umpan terobosan Ole Romeny. Enam menit berselang, kombinasi keduanya kembali membuahkan hasil untuk menggandakan keunggulan.

Usai jeda, tekanan Garuda tak mengendur. Romeny ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53, sebelum Mauro Zijlstra menutup pesta gol pada menit ke-75.

Herdman menilai kemenangan tersebut tak lepas dari disiplin tim, terutama dalam menjaga lini pertahanan tetap solid. Dia juga memuji efektivitas set piece dan transisi permainan yang mulai menunjukkan hasil dari latihan.

“Untuk bisa tidak kebobolan itu soal disiplin. Kami juga mencetak gol dari situasi bola mati, itu penting karena memang kami melatihnya. Selain itu, gol dari transisi juga krusial karena di level internasional, itu salah satu aspek terpenting,” jelasnya.

Meski puas, Herdman mengingatkan perjalanan tim masih panjang. Dia menyebut kemenangan ini baru langkah awal menuju tantangan yang lebih berat di partai final.

“Ini awal yang baik, tetapi kami masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Kami akan menghadapi pertandingan sulit melawan Bulgaria,” katanya.

Kemenangan telak ini memastikan Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Bulgaria pada Senin (30/3).

Selain hasil di lapangan, Herdman juga terkesan dengan atmosfer dukungan suporter di SUGBK. Dia mengaku pengalaman pertama berlaga di kandang meninggalkan kesan mendalam.

“Ini pengalaman pertama saya bermain di kandang Indonesia. Atmosfernya luar biasa, benar-benar luar biasa. Stadion ini spesial,” ujarnya.

“Kami berharap para suporter kembali hadir pada laga final nanti. Mereka bisa menjadi faktor X," tukas Herdman. (Z-2)