Headline
Perbaiki juga Kualitas Belajar

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Khoerun Nadif Rahmat
26/3/2026 16:34
John Herdman Siap Lanjutkan Fondasi Shin Tae-yong dan Kluivert bersama Timnas Indonesia di FIFA Series
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (tengah)(Nadif Rahmat/MI)

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman menegaskan akan melanjutkan fondasi permainan yang dibangun Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert saat menjalani debut di FIFA Series  Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat (27/3).

Herdman mengungkapkan dirinya masih dalam tahap memahami karakter dan kualitas para pemain guna meracik komposisi terbaik bagi skuad Garuda.

Ia menilai nilai-nilai yang melekat pada masyarakat Indonesia seperti kerja keras, kekeluargaan, dan kebersamaan turut tercermin dalam tim saat ini.

"Saya pikir, melihat dari versi Timnas Indonesia sebelumnya, banyak yang saya sukai, seperti kemampuan bertahan tim ini, dan juga kekompakan yang sangat kuat. Akan tetapi, ada elemen yang bisa kita perbaiki, seperti transisi serangan," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga, Kamis (26/3).

"Kami bisa memperbaiki sisi penyerangan agar lebih dinamis dan langsung (direct). Menurut saya itu penting," tambahnya.

Menurut Herdman, tim masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama dalam variasi permainan agar tidak mudah ditebak lawan.

Ia juga menegaskan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pelatih sebelumnya. Shin Tae-yong dinilai berhasil membentuk struktur pertahanan yang solid, sementara Patrick Kluivert membawa pendekatan permainan yang lebih terbuka.

"Dan sekarang waktunya saya membawa tim ini ke level selanjutnya," tegas Herdman.

Dengan pengalaman menangani pemain kelas dunia, Herdman ingin membawa standar dan mentalitas yang lebih tinggi ke dalam tim.

"Saya akan membawa mentalitas dan standar yang saya pelajari dari para pemain top dunia itu dan sebagai pelatih, sudah jelas apa yang harus dibawa ke tim ini, yaitu semangat tim," kata Herdman. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved