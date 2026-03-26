Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (tengah)

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman menegaskan akan melanjutkan fondasi permainan yang dibangun Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert saat menjalani debut di FIFA Series Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat (27/3).

Herdman mengungkapkan dirinya masih dalam tahap memahami karakter dan kualitas para pemain guna meracik komposisi terbaik bagi skuad Garuda.

Ia menilai nilai-nilai yang melekat pada masyarakat Indonesia seperti kerja keras, kekeluargaan, dan kebersamaan turut tercermin dalam tim saat ini.

"Saya pikir, melihat dari versi Timnas Indonesia sebelumnya, banyak yang saya sukai, seperti kemampuan bertahan tim ini, dan juga kekompakan yang sangat kuat. Akan tetapi, ada elemen yang bisa kita perbaiki, seperti transisi serangan," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga, Kamis (26/3).

"Kami bisa memperbaiki sisi penyerangan agar lebih dinamis dan langsung (direct). Menurut saya itu penting," tambahnya.

Menurut Herdman, tim masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama dalam variasi permainan agar tidak mudah ditebak lawan.

Ia juga menegaskan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pelatih sebelumnya. Shin Tae-yong dinilai berhasil membentuk struktur pertahanan yang solid, sementara Patrick Kluivert membawa pendekatan permainan yang lebih terbuka.

"Dan sekarang waktunya saya membawa tim ini ke level selanjutnya," tegas Herdman.

Dengan pengalaman menangani pemain kelas dunia, Herdman ingin membawa standar dan mentalitas yang lebih tinggi ke dalam tim.

"Saya akan membawa mentalitas dan standar yang saya pelajari dari para pemain top dunia itu dan sebagai pelatih, sudah jelas apa yang harus dibawa ke tim ini, yaitu semangat tim," kata Herdman. (H-4)