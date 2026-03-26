Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis FIFA Series 2026 di SUGBK

TIMNAS Indonesia bersiap memulai era baru di bawah asuhan pelatih John Herdman dalam ajang FIFA Series 2026. Turnamen mini yang mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda ini akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai Jumat, 27 Maret 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi wakil CONCACAF, Saint Kitts and Nevis, pada laga perdana. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia untuk mendulang poin demi memperbaiki peringkat FIFA yang saat ini berada di posisi 122 dunia. Berikut jadwal timnas di FIFA Series 2026.

Jadwal Timnas di FIFA Series 2026 di SUGBK

Berdasarkan rilis resmi, turnamen ini menggunakan sistem gugur. Pemenang di hari pertama akan langsung melaju ke babak final pada Senin mendatang. Berikut jadwal lengkapnya:

Jumat, 27 Maret 2026 (Matchday 1)

15.30 WIB: Bulgaria vs Kepulauan Solomon

20.00 WIB: Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Senin, 30 Maret 2026 (Matchday 2)

15.30 WIB: Perebutan Tempat Ketiga

20.00 WIB: Babak Final (Pemenang Laga 1 vs Pemenang Laga 2)

Info Siaran Langsung dan Link Live Streaming

Bagi para pendukung yang tidak bisa hadir langsung ke stadion, pertandingan Timnas Indonesia dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional maupun platform streaming.

Televisi: SCTV dan Indosiar

Live Streaming: Vidio.com

Daftar Harga Tiket FIFA Series 2026

PSSI telah merilis daftar harga tiket bagi suporter yang ingin memberikan dukungan langsung di SUGBK. Tiket tersedia dalam bentuk satuan per pertandingan maupun paket bundling untuk dua hari:

Kategori Harga 27 Maret Harga 30 Maret Upper Garuda (Lantai 4) Rp150.000 Rp250.000 Garuda South/North Rp300.000 Rp500.000 Garuda West/East Rp500.000 Rp750.000 Premium West/East Rp750.000 Rp1.000.000

*Catatan: Tersedia paket bundling dua pertandingan dengan harga lebih hemat yang dapat dibeli melalui aplikasi KitaGaruda atau laman resmi PSSI.