Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis FIFA Series 2026 di SUGBK

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
TIMNAS Indonesia bersiap memulai era baru di bawah asuhan pelatih John Herdman dalam ajang FIFA Series 2026. Turnamen mini yang mempertemukan negara-negara dari konfederasi berbeda ini akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai Jumat, 27 Maret 2026.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi wakil CONCACAF, Saint Kitts and Nevis, pada laga perdana. Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia untuk mendulang poin demi memperbaiki peringkat FIFA yang saat ini berada di posisi 122 dunia. Berikut jadwal timnas di FIFA Series 2026.
Berdasarkan rilis resmi, turnamen ini menggunakan sistem gugur. Pemenang di hari pertama akan langsung melaju ke babak final pada Senin mendatang. Berikut jadwal lengkapnya:
Bagi para pendukung yang tidak bisa hadir langsung ke stadion, pertandingan Timnas Indonesia dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional maupun platform streaming.
PSSI telah merilis daftar harga tiket bagi suporter yang ingin memberikan dukungan langsung di SUGBK. Tiket tersedia dalam bentuk satuan per pertandingan maupun paket bundling untuk dua hari:
|Kategori
|Harga 27 Maret
|Harga 30 Maret
|Upper Garuda (Lantai 4)
|Rp150.000
|Rp250.000
|Garuda South/North
|Rp300.000
|Rp500.000
|Garuda West/East
|Rp500.000
|Rp750.000
|Premium West/East
|Rp750.000
|Rp1.000.000
*Catatan: Tersedia paket bundling dua pertandingan dengan harga lebih hemat yang dapat dibeli melalui aplikasi KitaGaruda atau laman resmi PSSI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved