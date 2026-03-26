Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Tanggal, Jam, & Lawan

Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Turnamen internasional ini akan digelar di Jakarta dan menghadirkan empat negara dari konfederasi berbeda.
Ajang FIFA Series 2026 menggunakan format knockout, sehingga setiap pertandingan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia menuju final.
Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta:
|Tanggal
|Waktu (WIB)
|Pertandingan
|Fase
|27 Maret 2026
|15.30
|Bulgaria vs Kep. Solomon
|Semifinal
|27 Maret 2026
|20.00
|Indonesia vs St. Kitts and Nevis
|Semifinal
|30 Maret 2026
|15.30
|Perebutan Juara 3
|Playoff
|30 Maret 2026
|20.00
|Final FIFA Series 2026
|Final
Pada pertandingan semifinal, Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis. Jika berhasil menang, Indonesia berpotensi bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai final.
Laga ini menjadi penting karena dapat meningkatkan pengalaman internasional serta peringkat FIFA Timnas Indonesia.
FIFA Series 2026 juga menjadi momen debut pelatih baru Timnas Indonesia. Sejumlah pemain kunci seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Kevin Diks, dan Elkan Baggott diproyeksikan tampil memperkuat lini pertahanan.
Kombinasi pemain diaspora dan lokal diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia melaju hingga final.
Bagi yang ingin menonton, pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 akan disiarkan melalui:
Atmosfer besar akan menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia membuka FIFA Series sebagai tuan rumah dengan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3).
SESI latihan timnas Indonesia di bawah arahan Pelatih John Herdman, Rizky Ridho mengatakan ada pendekatan teknologi yang cukup unik jelang laga FIFA Series Indonesia vs Saint Kitts and Nevis.
