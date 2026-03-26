 Gana Buana
26/3/2026 13:41
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Tanggal, Jam, & Lawan
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Turnamen internasional ini akan digelar di Jakarta dan menghadirkan empat negara dari konfederasi berbeda.

Ajang FIFA Series 2026 menggunakan format knockout, sehingga setiap pertandingan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia menuju final.

Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta:

Jadwal FIFA Series 2026 (SUGBK)

Tanggal Waktu (WIB) Pertandingan Fase
27 Maret 2026 15.30 Bulgaria vs Kep. Solomon Semifinal
27 Maret 2026 20.00 Indonesia vs St. Kitts and Nevis Semifinal
30 Maret 2026 15.30 Perebutan Juara 3 Playoff
30 Maret 2026 20.00 Final FIFA Series 2026 Final

Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Pada pertandingan semifinal, Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis. Jika berhasil menang, Indonesia berpotensi bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai final.

Laga ini menjadi penting karena dapat meningkatkan pengalaman internasional serta peringkat FIFA Timnas Indonesia.

Debut Pelatih Baru & Kekuatan Skuad

FIFA Series 2026 juga menjadi momen debut pelatih baru Timnas Indonesia. Sejumlah pemain kunci seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Kevin Diks, dan Elkan Baggott diproyeksikan tampil memperkuat lini pertahanan.

Kombinasi pemain diaspora dan lokal diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia melaju hingga final.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia

Bagi yang ingin menonton, pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 akan disiarkan melalui:

  • Indosiar
  • SCTV
  • Live streaming di Vidio

FAQ Seputar Jadwal Timnas & FIFA Series 2026

  • Kapan Timnas Indonesia main?
    Timnas Indonesia akan bermain pada 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.
  • Di mana lokasi pertandingan?
    Semua pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
  • Apa itu FIFA Series 2026?
    Turnamen resmi FIFA yang mempertemukan negara dari berbagai konfederasi untuk meningkatkan pengalaman internasional.



