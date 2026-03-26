Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Tanggal, Jam, & Lawan

Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Turnamen internasional ini akan digelar di Jakarta dan menghadirkan empat negara dari konfederasi berbeda.

Ajang FIFA Series 2026 menggunakan format knockout, sehingga setiap pertandingan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia menuju final.

Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta:

Baca juga : Jakarta Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026, Timnas Indonesia Hadapi Lawan dari Tiga Konfederasi

Jadwal FIFA Series 2026 (SUGBK)

Tanggal Waktu (WIB) Pertandingan Fase 27 Maret 2026 15.30 Bulgaria vs Kep. Solomon Semifinal 27 Maret 2026 20.00 Indonesia vs St. Kitts and Nevis Semifinal 30 Maret 2026 15.30 Perebutan Juara 3 Playoff 30 Maret 2026 20.00 Final FIFA Series 2026 Final

Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Pada pertandingan semifinal, Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts and Nevis. Jika berhasil menang, Indonesia berpotensi bertemu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai final.

Laga ini menjadi penting karena dapat meningkatkan pengalaman internasional serta peringkat FIFA Timnas Indonesia.

Debut Pelatih Baru & Kekuatan Skuad

FIFA Series 2026 juga menjadi momen debut pelatih baru Timnas Indonesia. Sejumlah pemain kunci seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Kevin Diks, dan Elkan Baggott diproyeksikan tampil memperkuat lini pertahanan.

Kombinasi pemain diaspora dan lokal diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia melaju hingga final.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia

Bagi yang ingin menonton, pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 akan disiarkan melalui:

Indosiar

SCTV

Live streaming di Vidio

