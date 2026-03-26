FIFA Series Timnas Indonesia: Herdman Targetkan Identitas Baru  Squad Garuda Hadapi St Kitts and Nevis

Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman (tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/3).(K.Nadif Rahmat/MI)

PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman menegaskan kesiapan skuad Garuda menjelang laga uji coba internasional melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (27/3) dalam pertandingan FIFA Series 2026 timnas Indonesia.

Herdman memaparkan ambisi besar untuk membawa standar baru dalam permainan anak asuhnya sekaligus mencetak sejarah di tanah air.

Herdman memberikan apresiasi tinggi kepada PSSI dan pihak penyelenggara atas terciptanya turnamen yang mempertemukan tim dari konfederasi berbeda.

Menurutnya, bermain di hadapan publik sendiri setelah sekian lama merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh anggota tim.

"Ini akan menjadi ujian yang sangat baik. Setiap kali menghadapi tim dari konfederasi berbeda, itu adalah tantangan. Dan itulah tantangan yang kami nantikan di ajang ini," ujar Herdman kepada pewarta, Kamis (26/3).

Mengenai strategi yang akan diterapkan, Herdman menekankan pentingnya membangun identitas yang selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Ia mengakui telah mengantongi fondasi kuat yang ditinggalkan pelatih terdahulu, namun ia merasa perlu adanya peningkatan dalam hal dinamika serangan dan fleksibilitas taktik agar tim tidak mudah ditebak oleh lawan.

"Masyarakatnya pekerja keras, memiliki jiwa seni, serta menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan. Semua elemen itu akan kami bawa dalam gaya bermain. Transisi menyerang, organisasi serangan agar lebih dinamis dan langsung. Di sepak bola internasional, Anda harus lebih fleksibel dalam menghadapi pertandingan," paparnya.

Herdman juga memastikan akan memaksimalkan potensi barisan pemain yang merumput di luar negeri seperti Elkan Baggott, Jay Idzes, hingga Calvin Verdonk.

Terkait komposisi penjaga gawang, Herdman sengaja memanggil empat kiper, termasuk Maarten Paes, untuk menciptakan persaingan sehat dan proses transfer ilmu kepada pemain lokal sebagai persiapan jangka panjang menuju ASEAN Hyundai Cup.

Meski target kemenangan tetap menjadi prioritas untuk memperbaiki posisi di pot Piala Asia, Herdman melihat keberhasilan tidak hanya diukur dari papan skor. Ia lebih menyoroti pembangunan budaya performa tinggi di dalam internal timnas.

"Jika menang sekarang, itu bagus untuk kepercayaan diri. Jika tidak, kami tetap belajar banyak," pungkasnya. (H-4)