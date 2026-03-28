Pujian John Herdman untuk Beckham Putra

PELATIH timnas Indonesia John Herdman melontarkan pujian khusus kepada Beckham Putra usai kemenangan telak 4-0 atas St Kitts and Nevis pada laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam.
Dua gol yang dicetak Beckham dinilai menjadi kunci pembuka dominasi Garuda sejak awal laga. Herdman mengungkap taktik yang berbuah dua gol dari Beckham sudah diasah ketika latihan.
“Saya rasa Beckham layak mendapat perhatian khusus karena mencetak dua gol,” ujar Herdman.
“Kami melatih pergerakan diagonal itu dan dia menjalankannya dengan komitmen. Itu menunjukkan disiplin taktik dan hasilnya terlihat," tambah Herdman.
Beckham membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan terobosan Ole Romeny. Ia lolos dari jebakan offside, mengecoh kiper, lalu menuntaskan peluang dengan dingin.
Enam menit kemudian, skenario serupa kembali berbuah gol. Kali ini Beckham menyambar umpan matang Romeny tanpa kawalan untuk membawa Indonesia unggul 2-0 hingga jeda.
Herdman tak hanya menyoroti ketajaman Beckham tetapi juga peran barunya yang lebih kreatif di lini tengah. Dia menilai sang pemain tampil hidup saat dimainkan sebagai gelandang serang.
“Permainan kreatifnya malam ini sangat solid. Saya sangat menikmati melihat dia bermain lebih sebagai nomor 10. Itu sangat menarik,” kata Herdman.
Secara keseluruhan, Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan. Setelah unggul dua gol di babak pertama, Garuda tetap menekan di paruh kedua. Romeny menambah keunggulan pada menit ke-53, sebelum Mauro Zijlstra menutup kemenangan lewat gol pada menit ke-75.
Kemenangan mengantar Indonesia melaju ke partai final melawan Bulgaria, Senin (30/3) mendatang. (Z-2)
St Kitts and Nevis menjadi salah satu peserta FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta dan dijadwalkan menghadapi Indonesia di Stadion Utama GBK.
3 atau 4 bek? Intip prediksi formasi John Herdman di laga Timnas Indonesia vs St Kitts & Nevis. Akankah Trio Idzes-Ridho-Hubner kembali? Simak analisisnya!
Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 Jakarta lengkap dengan tanggal, jam tayang, lawan, dan siaran langsung. Cek info terbaru di sini!
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puas timnya mampu memenuhi target mencetak empat gol dan tidak kebobolan
John Herdman sukses jalani debut manis dengan kemenangan 4-0. Simak perbandingan rapor debut pelatih Timnas Indonesia dari era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert.
John Herdman beri peringatan keras meski Timnas Indonesia menang 4-0. Ia menyoroti kohesi taktis jelang lawan Bulgaria.
Timnas Indonesia dan Bulgaria pesta gol di SUGBK! Simak rekap hasil lengkap FIFA Series 2026 dan jadwal laga final Indonesia vs Bulgaria di sini.
Timnas Indonesia cukur Saint Kitts and Nevis 4-0 di SUGBK! Brace Beckham Putra dan gol debut Ole Romeny bawa Garuda ke Final FIFA Series 2026 tantang Bulgaria.
