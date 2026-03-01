Rapor Debut Pelatih Timnas Indonesia: John Herdman Cetak Sejarah, Shin Tae-yong Kalah, dan Patrick Kluivert Terpuruk

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
ERA kepemimpinan John Herdman di Timnas Indonesia dimulai dengan catatan gemilang. Menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026, Jumat (27/3/2026) malam WIB, Skuad Garuda tampil dominan dan mengunci kemenangan telak 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Kemenangan ini menjadi angin segar bagi publik sepak bola tanah air setelah rentetan hasil buruk di pengujung tahun 2025. John Herdman, yang ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert pada awal tahun ini, tampak berhasil menyatukan kembali semangat tim yang sempat goyah.
Berbeda dengan debut Shin Tae-yong (kalah 2-3 vs Afghanistan) dan Patrick Kluivert (kalah 1-5 vs Australia), Herdman berhasil memberikan kemenangan sekaligus clean sheet di laga perdananya. Keberadaan Maarten Paes di bawah mistar gawang juga memberikan rasa aman sepanjang 90 menit pertandingan.
|Detail Hasil Laga
|Keterangan
|Skor Akhir
|Indonesia 4-0 Saint Kitts and Nevis
|Pencetak Gol
|Beckham (15', 25'), Romeny (25', 60'), Zijlstra (85')
|Man of the Match
|Ole Romeny (1 Gol, 2 Assist)
|Penonton
|Estimasi 55.000 (SUGBK)
Hasil ini membawa Indonesia melaju ke babak final FIFA Series 2026 untuk menghadapi Bulgaria pada Senin, 30 Maret 2026. Ujian sesungguhnya bagi Herdman akan tersaji di laga tersebut, di mana ia berpeluang membawa Indonesia mengalahkan tim asal Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah di tanah air.
