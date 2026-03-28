Beckham Putra Bersyukur, Dua Gol Jadi Jawaban di Timnas Indonesia

PEMAIN timnas Indonesia Beckham Putra mengaku lega sekaligus bersyukur setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 timnas Indonesia atas St Kitts and Nevis pada laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3) malam.

Dua gol yang dicetak pemain Persib Bandung itu bukan sekadar membuka jalan kemenangan tetapi juga menjadi gol perdananya bersama timnas senior.

“Alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik. Karena ini pelatih baru, sistem baru, kita harus cepat beradaptasi,” tutur Beckham.

Kontribusi apik Beckham menjadi sinyal kesiapan dia bersaing di skuad utama timnas Indonesia.

Gelandang muda itu tampil menonjol sejak awal pertandingan. Ia mencetak gol pembuka pada menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan terobosan Ole Romeny. Beckham lolos dari jebakan offside sebelum menaklukkan kiper dengan tenang.

Enam menit berselang, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian tanpa kawalan, sekaligus menggandakan keunggulan Indonesia hingga turun minum.

Terkait selebrasi uniknya usai mencetak gol, Beckham menegaskan tidak ada makna khusus di balik aksinya. “Itu hanya spontan saja, tidak ada sesuatu yang lain,” katanya singkat.

Secara keseluruhan, Indonesia tampil dominan sepanjang laga. Setelah unggul dua gol di babak pertama, Garuda menambah dua gol lagi melalui Romeny dan Mauro Zijlstra di paruh kedua.

Meski tampil impresif, Beckham memilih tetap membumi. Dia mengalihkan fokus ke laga final menghadapi Bulgaria. “Kita harus tetap fokus karena Bulgaria juga tim kuat, tim bagus,” ujarnya. (Z-2)