Elkan Baggott Ambil Peran Pemimpin, Janji Dongkrak Standar Timnas Indonesia

BEK timnas Indonesia Elkan Baggott mengirim sinyal tegas, ia tak hanya datang sebagai pemain. Ia ingin menjadi figur pemimpin yang siap mengangkat standar permainan skuad Garuda di level internasional.

Menjelang agenda FIFA Series, Baggott menekankan bahwa pengalaman merumput di Inggris telah membentuknya menjadi sosok yang lebih vokal dan terorganisir di lapangan, dua elemen yang dinilai krusial untuk memperkuat lini belakang Indonesia.

“Sekarang saya lebih vokal dan bisa mengatur pemain di sekitar saya. Itu berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Baggott dilansir dari Antara, Kamis (26/3).

Tak hanya soal komunikasi, pemain Ipswich Town itu juga menyoroti perubahan signifikan pada aspek fisik timnas. Masuknya pemain-pemain diaspora yang berkarier di Eropa disebutnya membawa dampak nyata terhadap postur dan kekuatan tim.

Namun, Baggott tetap percaya dirinya punya keunggulan tersendiri.

“Tim memang jadi lebih besar secara fisik, tapi saya juga membawa keunggulan tinggi badan itu,” katanya, menegaskan perannya sebagai tembok pertahanan.

Lebih jauh, Baggott menegaskan ambisinya untuk menjadi bagian penting dalam implementasi gaya bermain yang diinginkan pelatih. Ia percaya kemampuan penguasaan bola yang dimilikinya bisa menjadi kunci dalam transisi permainan tim.

“Saya ingin menerapkan kualitas saya, terutama dalam menguasai bola, dan membantu tim bermain sesuai gaya yang diinginkan pelatih,” ucap pemain kelahiran Bangkok tersebut.

Kembalinya Baggott ke skuad Garuda juga membawa ekspektasi tinggi. Ia terakhir tampil di Piala Asia 2023 di Qatar dan sejauh ini telah mencatat 23 caps serta dua gol sejak debutnya pada 2021.

Dengan pengalaman menghadapi tim kelas dunia, termasuk saat melawan Argentina pada 2023, Baggott kini datang dengan misi lebih besar: bukan sekadar bermain, tapi memimpin. (Z-10)