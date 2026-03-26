Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Elkan Baggott Ungkap Ini

Bek Timnas Elkan Baggott(AFP)

BEK timnas Indonesia Elkan Baggott mengaku antusias kembali memperkuat skuad Garuda setelah sempat lama tidak dipanggil masuk timnas.

“Saya sangat senang bisa kembali dan mewakili negara saya lagi. Ini negara saya dan saya ingin memberikan yang terbaik serta membuat semua orang bangga,” ujar Elkan pada jumpa pers menjelang pertandingan FIFA Series melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3).

Pemain yang saat ini membela klub Inggris, Ipswich, itu terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari-Februari 2024. Ia kemudian mengakui terdapat beberapa alasan di balik absennya dirinya, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya pada saat ini.

Baca juga : 3 atau 4 Bek? Teka-teki Formasi John Herdman dan Reuni Elkan Baggott

“Ada beberapa alasan mengapa saya tidak dipanggil ke tim nasional; beberapa akan saya simpan hari ini dan mungkin diceritakan lain kali, sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Namun saya sangat senang berada di sini sekarang, saya merasa terhormat. Ini negara saya dan saya ingin tampil sebaik mungkin dan membuat diri saya sendiri, keluarga saya, dan orang-orang di negara ini bangga,” ujar Elkan.

Lebih lanjut, Elkan menilai tim nasional Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan, terutama dari sisi kualitas pemain dan standar permainan.

Menurut dia, semakin banyak pemain yang berkarier di Eropa memberikan dampak positif terhadap daya saing dalam skuad.

Baca juga : FIFA Series Timnas Indonesia : Elkan Baggott Siap Jawab Tantangan di Lini Belakang

“Saya pikir sekarang ada lebih banyak pemain yang bermain di Eropa, di liga-liga top, dan itu meningkatkan standar tim. Kebersamaan dan semangat tim juga jauh lebih baik,” ujar dia.

Ia menambahkan peningkatan kualitas tersebut turut mendorong persaingan yang lebih sehat di dalam tim, yang diharapkan dapat berdampak pada performa tim nasional ke depan.

“Dalam hal kompetisi (internal), ya, pasti ada lebih banyak kompetisi pada saat ini daripada sebelumnya. Tapi kami adalah negara, tim nasional yang mencoba mencapai hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Dan untuk bisa melakukan itu, Anda butuh kualitas pemain yang lebih tinggi,” kata Elkan. (Ant/P-3)