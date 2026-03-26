John Herdman Soal Pencoretan Dean James dari Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman menjelaskan pencoretan bek timnas Indonesia Dean James dari skuad Garuda untuk FIFA Series 2026. Meski mengonfirmasi absennya Dean James, Herdman memilih tidak menguraikan secara rinci alasan di balik keputusan tersebut.
Dean James dipastikan tidak ambil bagian dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada pada Jumat (27/3) Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. James sebelumnya masuk dalam daftar awal 41 pemain sebelum dikerucutkan menjadi 24 nama untuk skuad final.
Namun, pada Rabu (25/3), atau dua hari jelang laga pertama menghadapi St. Kitts and Nevis, Dean diumumkan dicoret. Langkah itu diambil untuk menyesuaikan jumlah pemain menjadi 23 orang sesuai regulasi pertandingan, sehingga tidak ada pemain yang tersisa di luar daftar susunan pemain.
Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kamis (26/3), Herdman menegaskan bahwa keputusan terkait Dean telah disampaikan oleh pemain yang bersangkutan.
"Saya pikir Dean telah menyampaikan pernyataannya sendiri, jadi saya pikir selalu penting untuk mendengarkan pemain. Fokus saya di sini adalah pada kelompok pemain ini minggu ini," ujar Herdman.
Ia juga tetap memberikan apresiasi terhadap kontribusi Dean James bagi tim.
"Dean adalah pemain yang fantastis, bagian besar dari keluarga kami, bagian besar dari skuad kami, dan akan tetap demikian di masa depan. Untuk kamp pelatihan ini, dia telah menyampaikan pernyataannya, dia memiliki alasannya sendiri," lanjutnya.
Herdman menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memaksimalkan persiapan tim selama FIFA Series 2026. Ia menyebut para pemain telah mulai mengadopsi pola pikir baru yang diharapkan terlihat dalam pertandingan.
"Bagi saya, fokusnya adalah tentang menjalankan empat hari ini pada level dan standar yang pantas diterima para pemain ini," kata Herdman.
"Dan kami memiliki kelompok di sini yang benar-benar telah mengadopsi pola pikir baru, dan mudah-mudahan mereka akan menunjukkannya dalam pertandingan," tambahnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan pemain baru, Herdman memastikan tidak akan ada pengganti untuk Dean James dalam skuad saat ini.
"Jika berbicara soal pemain pengganti, saya cukup nyaman dengan grup yang kami miliki. Kami memiliki skuad yang bagus saat ini. Semua sudah tiba, semua dalam kondisi sehat. Jadi, kami memiliki apa yang kami butuhkan saat ini untuk meraih kesuksesan," tegasnya. (H-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved