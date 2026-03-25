Dean James Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia Jelang FIFA Series

Headline
BEK Go Ahead Eagles, Dean James, dicoret dari skuad Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series akhir pekan ini. Keputusan pencoretan pemain berusia 25 tahun tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pada Rabu (25/3)..
Sumardji menjelaskan bahwa pencoretan James murni didasari oleh regulasi pendaftaran pemain. Dari 24 nama yang dipanggil dalam skuad sementara, hanya 23 pemain yang diperbolehkan masuk dalam daftar final (matchday squad).
“Jadi karena itu yang kita panggil 24. Nah karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, maka satu (pemain) kita coret,” ujar Sumardji dikutip dari Antara, Rabu (25/3).
Lebih lanjut, Sumardji mengungkapkan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi psikologis pemain. Ia tidak ingin ada satu pemain yang merasa terasing karena harus berada di tribun penonton sementara rekan setim lainnya bertanding.
“Kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribun, itu kan mental pemain jadi enggak bagus juga. Lebih baik tidak usah dipanggil lah, saya bilang gitu,” tegasnya.
Keputusan ini diambil setelah Sumardji memberikan masukan kepada pelatih kepala John Herdman, yang akhirnya menyetujui pemangkasan skuad menjadi 23 orang.
Nama Dean James tengah menjadi sorotan tajam di Liga Belanda (Eredivisie). Klub NAC Breda sempat melayangkan protes setelah kekalahan telak 0-6 dari Go Ahead Eagles pada 15 Maret lalu, dengan menuding James memiliki paspor ganda (Indonesia dan Belanda).
Breda berargumen bahwa James, yang kini berstatus WNI, tidak sah dimainkan sebagai pemain Uni Eropa. Di sisi lain, Go Ahead Eagles membela diri dengan menyatakan bahwa saat dikontrak pada Januari 2025, James masih berstatus warga negara Belanda sebelum resmi menjadi WNI pada Maret 2025. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB).
Dengan pencoretan ini, Timnas Indonesia akan melakoni debut di bawah asuhan John Herdman pada FIFA Series 2026 dengan kekuatan 23 pemain yang telah dipastikan siap tempur. (Ant/P-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved