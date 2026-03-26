Angka hanyalah Angka, St. Kitts and Nevis Siap Beri Kejutan di SUGBK

Pelatih Timnas Saint Kitts and Nevis Marcelo Serrano memastikan anak asuhnya tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia meski terdapat selisih cukup jauh dalam peringkat FIFA.(MI/Nadif)

PELATIH Timnas Saint Kitts and Nevis Marcelo Serrano memastikan anak asuhnya tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia meski terdapat selisih cukup jauh dalam peringkat FIFA. Ia menegaskan The Sugar Boyz siap memberikan perlawanan maksimal demi mencuri kemenangan dari Skuad Garuda.

St. Kitts and Nevis menjadi salah satu peserta FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta. Mereka dijadwalkan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (27/3) pukul 20.00 WIB.

Secara peringkat, Indonesia berada di posisi ke-121 dunia, sedangkan St. Kitts and Nevis menempati peringkat ke-154. Meski terpaut 33 posisi, Serrano menilai hal tersebut bukan faktor penentu.

“Kami adalah tipe orang yang tidak melihat angka terlebih dahulu. Kita adalah manusia, kita adalah individu, dan itulah yang kami lihat terlebih dahulu; manusianya. Jadi angka hanyalah angka,” ujar Serrano dalam konferensi pers, Kamis (26/3).

Pelatih asal Brasil itu menegaskan bahwa dalam sepak bola segala kemungkinan dapat terjadi. Ia menyebut timnya siap menghadapi siapa pun, termasuk Indonesia.

“Dan sejak sepak bola ditemukan, Anda bisa melihat bahwa siapa pun bisa mengalahkan siapa pun. Jadi, saya hanya senang berada di sini. Saint Kitts (and Nevis) adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk melatih anak-anak ini. Mereka pekerja keras, mereka adalah manusia (yang hebat), dan saya percaya mereka bisa mengalahkan siapa pun jika mereka bersiap,” katanya.

Ia kembali menekankan kebanggaannya melatih tim tersebut dan optimistis anak asuhnya mampu bersaing.

“Jadi, sekali lagi, merupakan suatu kehormatan berada di sini melatih Saint Kitts and Nevis, melatih pria-pria dengan kehormatan dan kebanggaan. Para pemain ini luar biasa, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk mengalahkan tim mana pun yang kami hadapi,” lanjutnya.

FIFA Series 2026 di Jakarta menggunakan format gugur yang langsung memainkan babak semifinal dan final. Pemenang laga Indonesia kontra Saint Kitts and Nevis akan menghadapi pemenang pertandingan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon pada partai final, Senin (30/3).

Sementara itu, dua tim yang kalah pada laga pertama akan saling berhadapan dalam perebutan tempat ketiga yang digelar pada hari yang sama. (Ndf/I-1)