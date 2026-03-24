Jelang Indonesia vs Saint Kitts, Kesan Rizky Ridho Latihan Bareng John Herdman

Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
SESI latihan timnas Indonesia di bawah arahan Pelatih John Herdman, menghadirkan nuansa berbeda bagi para penggawa Garuda. Bek Rizky Ridho mengungkapkan adanya pendekatan teknologi yang cukup unik dalam sesi taktikal di lapangan menjelang laga FIFA Series 2026 Indonesia vs Saint Kitts and Nevis.
"Mungkin ada satu sesi yang pertama kali saya rasakan yaitu sebelum latihan dia bawa TV di lapangan. Jadi kami lihat TV itu, taktikal apa yang dia mau untuk kami latihan hari ini. Jadi kayak lebih detail saja sih. Itu pertama kali pengalaman bagi saya," ujar Ridho usai menjalani latihan di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (24/3).
Pemain asal Persija Jakarta itu mengaku sempat berdiskusi dengan rekan setimnya, Jordi Amat, mengenai metode tersebut.
Menurutnya, penggunaan layar visual di pinggir lapangan merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola modern di Eropa. Selain aspek visual, Ridho menilai pelatihnya itu sangat menekankan pada detail dan intensitas latihan yang tinggi.
Meskipun baru saja melewati masa libur Lebaran, Ridho memastikan kondisi fisik para pemain, khususnya yang menjalankan ibadah puasa, tetap terjaga dengan baik.
Hal itu tidak lepas dari koordinasi ketat antara pelatih fisik klub dan tim nasional yang telah memberikan program latihan mandiri selama masa libur.
"Alhamdulillah aman-aman saja. Kami juga dikasih program selama ada seminggu libur sebelum kami join timnas. Jadi fisiknya enggak berkurang dan kita sudah siap untuk pemusatan latihan ini," tuturnya.
Kehadiran kembali Elkan Baggott ke skuad Garuda setelah absen selama dua tahun juga disambut positif oleh Ridho.
Ia mengaku antusias untuk kembali berduet dan menyerap ilmu dari pemain yang berkarier di Liga Inggris tersebut. Bagi Ridho, perkembangan fisik dan pengalaman Baggott akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini pertahanan Indonesia.
"Saya akan belajar lagi dengan dia (Baggott) karena kan dia menimba ilmu di sana (Inggris) dengan baik, otomatis pengalamannya juga lebih banyak lagi. Dan ya, saya senang dia bisa kembali lagi dipercaya," sebutnya.
Menyongsong debut John Herdman saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3), Ridho berharap dukungan penuh dari masyarakat pecinta sepak bola tanah air.
Ia menegaskan bahwa seluruh pemain siap memberikan kemampuan terbaik di bawah skema permainan baru yang sedang dimatangkan.
"Kami mohon doa dan dukungannya agar kami lebih baik lagi ke depannya. Siapapun pelatihnya tolong didukung. Kami akan berjuang mati-matian untuk negara ini," pungkas Ridho. (H-4)
PELATIH timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan kesiapan skuad Garuda untuk menghadapi tantangan dalam ajang FIFA Series saat laga Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis.
Indonesia menanti debut pelatih John Herdman dan kembalinya bek Elkan Baggott pada laga FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3).
Mengenal John Herdman, pelatih pertama yang bawa tim putra & putri ke Piala Dunia, kini resmi menakhodai Timnas Indonesia untuk misi besar 2030 dan debut di FIFA Series 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved