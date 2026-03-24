Profil Luke Vickery: Winger Macarthur FC Keturunan Sumatra Calon Aset Timnas Senior Indonesia

Luke Vickery

PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia senior menjelang agenda padat di tahun 2026. Hal yang mencuat ke permukaan ialah soal naturalisasi Luke Vickery, talenta muda milik klub Australia, Macarthur FC. Pemain yang beroperasi di sektor sayap ini disebut-sebut menjadi bidikan serius pelatih John Herdman untuk menambah dimensi baru dalam serangan skuad Garuda.

Garis Keturunan Sumatra yang Kuat

Luke Vickery memiliki hubungan emosional dan hukum yang kuat dengan Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari nenek pihak ibunya yang lahir di Sumatra. Menariknya, sang nenek dilaporkan masih menyimpan dokumen kependudukan asli, termasuk akta kelahiran dari masa tinggalnya di Indonesia sebelum pindah ke luar negeri.

Fakta ini menjadi kabar baik bagi proses naturalisasi, karena ketersediaan dokumen asli seringkali menjadi hambatan utama dalam verifikasi pemain diaspora. Vickery sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk membela Merah Putih meski ia juga memiliki opsi untuk mewakili Australia atau Amerika Serikat.

Kategori Informasi Nama Lengkap Luke Vickery Tanggal Lahir 25 Oktober 2005 Tempat Lahir Kailua, Hawaii, Amerika Serikat Tinggi Badan 183 cm Klub Saat Ini Macarthur FC (Australia) Posisi Utama Winger Kanan (Right Winger) Kaki Dominan Kanan

Statistik Musim 2025/2026

Sejak bergabung dengan Macarthur FC dari Western United pada September 2025, Vickery berkembang pesat. Ia tidak hanya menjadi andalan di kompetisi domestik A-League, tetapi juga menunjukkan tajinya di level Asia.

16 Penampilan, 3 Gol, 1 Assist. AFC Champions League Two: 6 Penampilan, 2 Gol, 2 Assist.

6 Penampilan, 2 Gol, 2 Assist. Total Kontribusi: 22 Pertandingan, 5 Gol, 3 Assist.

Angka ini tergolong impresif bagi pemain yang baru menginjak usia 20 tahun. Dengan rata-rata menit bermain yang stabil, Vickery membuktikan dirinya memiliki ketahanan fisik dan konsistensi di level profesional tertinggi.

Gaya Bermain: Agresif dan Versatile

Luke Vickery dikenal sebagai pemain yang gemar melakukan duel satu lawan satu. Kecepatan dan kemampuan dribelnya menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Selain itu, dengan postur 183 cm, ia disebut cukup tangguh dalam duel udara.

Pelatih John Herdman dikabarkan menyukai Luke Vickery yang bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah (striker) maupun second striker yang memudahkan rotasi taktik di tengah pertandingan, terutama jika dipasangkan dengan nama-nama seperti Ole Romeny atau Rafael Struick. (H-4)