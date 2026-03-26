Profil Elkan Baggott: Bek Tangguh Timnas Indonesia yang Berkarier di Inggris

Profil Elkan Baggott.(DOK PSSI)

ELKAN William Tio Baggott merupakan salah satu pemain sepak bola Indonesia yang berkarier di Eropa, tepatnya di Inggris. Dengan postur menjulang dan kemampuan bertahan yang solid, ia menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia.

Elkan Baggott lahir pada 23 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand. Ia memiliki darah campuran dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu asal Indonesia. Meskipun lahir di luar negeri, Elkan memilih untuk membela Timnas Indonesia, keputusan yang mendapat apresiasi besar dari para penggemar sepak bola Tanah Air.

Sejak usia muda, Elkan telah menempuh pendidikan sepak bola di Inggris, yang membentuk gaya bermainnya menjadi disiplin, kuat, dan modern.

Baca juga : Elkan Baggott Ambil Peran Pemimpin, Janji Dongkrak Standar Timnas Indonesia

Karier Klub di Inggris

Elkan Baggott memulai karier profesionalnya bersama klub Inggris, Ipswich Town. Ia berkembang melalui akademi klub tersebut sebelum akhirnya menembus tim utama.

Untuk menambah pengalaman, ia juga sempat dipinjamkan ke beberapa klub, di antaranya:

King’s Lynn Town

Gillingham

Cheltenham Town

Bristol Rovers

Blackpool

Pengalaman bermain di berbagai klub ini membuat Elkan semakin matang, terutama dalam menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola Inggris.

Baca juga : Ipswich Town Perpanjang Kontrak Elkan Baggott

Perjalanan Bersama Timnas Indonesia

Elkan menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada tahun 2021. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu andalan di posisi bek tengah.

Salah satu momen penting dalam karier internasionalnya adalah saat membawa Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Ia juga dikenal sebagai pemain yang konsisten tampil dalam berbagai ajang internasional.

Setelah sempat absen dari skuad timnas, Elkan kembali dipanggil dan menunjukkan komitmennya untuk terus membela Indonesia di level tertinggi.

Gaya Bermain dan Kelebihan

Dengan tinggi badan sekitar 196 cm, Elkan Baggott unggul dalam duel udara dan situasi bola mati. Ia juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta ketenangan dalam mengawal lini pertahanan.

Ciri khas permainannya meliputi:

Kuat dalam duel satu lawan satu

Dominan dalam bola atas

Disiplin dalam menjaga posisi

Mampu membangun serangan dari lini belakang

Fakta Menarik

Selain kemampuan di lapangan, Elkan juga mencatat sejumlah fakta menarik:

Termasuk salah satu bek tertinggi yang pernah dimiliki Timnas Indonesia

Berkarier di kompetisi sepak bola Inggris sejak usia muda

Pernah mencetak gol di kompetisi resmi Inggris

Penutup

Elkan Baggott menjadi simbol generasi baru pesepak bola Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. Dengan pengalaman di Inggris dan dedikasinya untuk Timnas Indonesia, ia diharapkan terus berkembang dan menjadi tulang punggung pertahanan Garuda di masa depan. (Z-10)