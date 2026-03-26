Alasan Elkan Baggott 'Menghilang’ dari Timnas Masih Disimpan Rapat: Belum Waktunya Bicara

PENANTIAN panjang pendukung Garuda berakhir. Elkan Baggott akhirnya kembali mengenakan jersi Timnas Indonesia. Bek jangkung milik Ipswich Town ini tampak semringah saat hadir dalam jumpa pers jelang laga FIFA Series melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (26/3))..
Setelah terakhir kali terlihat di Piala Asia 2023 awal tahun lalu, Elkan sempat "menghilang" dari panggilan timnas. Publik pun bertanya-tanya. Meski mengakui ada alasan di balik absennya tersebut, Elkan memilih untuk tetap menyimpan rahasia tersebut rapat-rapat.
“Ada beberapa alasan mengapa saya tidak dipanggil ke tim nasional; beberapa akan saya simpan hari ini dan mungkin diceritakan lain kali, sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Namun saya sangat senang berada di sini sekarang, saya merasa terhormat. Ini negara saya dan saya ingin tampil sebaik mungkin dan membuat diri saya sendiri, keluarga saya, dan orang-orang di negara ini bangga,” ujar Elkan, Kamis (26/3).
Kembalinya Elkan bertepatan dengan transformasi besar di skuad asuhan Shin Tae-yong. Ia mengakui bahwa standar Timnas Indonesia saat ini telah melompat jauh. Kehadiran pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa dianggap sebagai kunci meningkatnya daya saing tim.
“Saya pikir sekarang ada lebih banyak pemain yang bermain di Eropa, di liga-liga top, dan itu meningkatkan standar tim. Kebersamaan dan semangat tim juga jauh lebih baik,” ujar dia.
Elkan menyadari posisi utama di lini belakang kini tak lagi mudah didapat. Persaingan di sektor pertahanan kian sesak dengan kualitas pemain yang merata. Namun, ia memandang hal ini sebagai keharusan bagi negara yang ingin mencapai level lebih tinggi.
“Saya sangat senang bisa kembali dan mewakili negara saya lagi. Ini negara saya dan saya ingin memberikan yang terbaik serta membuat semua orang bangga,” ujar Elkan
(Ant/P-4)
Herdman berambisi untuk bisa menunjukkan identitas baru gaya permainan tim Merah Putih pada pertandingan perdananya nanti.
PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman menjelaskan pencoretan bek timnas Indonesia Dean James dari skuad Garuda untuk FIFA Series 2026.
Bulgaria akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon pada Jumat sore.
St Kitts and Nevis menjadi salah satu peserta FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta dan dijadwalkan menghadapi Indonesia di Stadion Utama GBK.
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman melanjutkan fondasi permainan yang dibangun Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert di FIFA Series FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis
