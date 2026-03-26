Tiket Piala Dunia 2030 Jadi Target John Herdman Bersama Timnas Indonesia

PELATIH timnas Indonesia John Herdman mengatakan dirinya mengincar keberhasilan membawa tim Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2030, namun mengingatkan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan melangkah setapak demi setapak.
“Sepak bola internasional adalah langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Tujuannya di sini adalah untuk lolos ke (Piala Dunia) 2030. Setiap langkah yang saya ambil dalam tiga tahun ke depan dalam perjalanan itu adalah langkah menuju itu,” kata Herdman pada jumpa pers menjelang pertandingan FIFA Series 2026 melawan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3).
“Jika kami menang sekarang, fantastis. Itu membantu kami dalam kepercayaan diri, mentalitas. Jika kami tidak menang sekarang, kami akan mengambil beberapa langkah kritis; kami akan belajar tentang pemain kami, kami akan belajar tentang sistem dan struktur kami dan bagaimana mereka beradaptasi di AFC. Jadi akan ada banyak kemenangan di jalan ini,” kata dia.
Jika mampu menang atas St Kitts and Nevis pada pertandingan FIFA Series Jumat (27/3) malam, Indonesia kemungkinan besar akan berhadapan Bulgaria pada pertandingan final yang akan dimainkan pada Senin (30/3). Bulgaria akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon pada Jumat sore.
“Tapi saya selalu menantang orang-orang ini untuk membuat sejarah. Dan kami bisa menjadi tim (sepak bola) putra pertama yang mengalahkan tim Eropa di tanah Indonesia,” ujar mantan pelatih timnas Kanada itu.
Terkait absennya Dean James dari skuad, Herdman memilih tidak merinci alasan secara spesifik dan menyerahkan penjelasan kepada sang pemain.
“Dean adalah pemain fantastis dan tetap menjadi bagian penting dari tim ini. Untuk pemusatan latihan kali ini, dia memiliki alasannya sendiri,” ujar dia.
Herdman memastikan fokus tim saat ini sepenuhnya tertuju pada pemain yang tersedia serta persiapan menghadapi pertandingan terdekat.
“Kami memiliki skuad yang siap, semua pemain dalam kondisi baik, dan kami fokus untuk tampil maksimal,” katanya. (Ant/P-3)
