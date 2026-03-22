Juventus vs Sassuolo, Jay Idzes Tanpil Solid, i Neroverdi Imbangi Bianconeri

Penjaga gawang Sassuolo Arijanet Muric menahan eksekusi penalti pemain Juventus Manuel Locatelli di laga Serie A.(X @SerieA_EN)

SASSUOLO berhasil mencuri satu poin setelah menahan imbang Juventus 1-1 dalam laga lanjutan Serie A di Stadion Allianz, Turin, Minggu (22/3) dini hari WIB. Bek asal Indonesia, Jay Idzes, tampil disiplin di lini belakang untuk menjaga gawang tim tamu dari gempuran Bianconeri.

Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-14. Memanfaatkan umpan dari Francisco Conceicao, Kenan Yildiz sukses menyarangkan bola ke gawang Sassuolo. Juventus hampir menggandakan keunggulan tak lama kemudian, namun sundulan Pierre Kalulu masih melebar dari sasaran.

Memasuki babak kedua, Sassuolo mulai keluar menekan. Hasilnya terlihat pada menit ke-52 saat Domenico Berardi melepaskan umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh tembakan Andrea Pinamonti. Skor berubah menjadi 1-1.

Baca juga : Preview Serie A: Juventus vs Sassuolo, Misi Bianconeri Tembus Empat Besar

Drama terjadi ketika wasit menunjuk titik putih untuk Juventus setelah Jay Idzes dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Namun, Manuel Locatelli yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Kiper Sassuolo, Arijanet Muric, tampil gemilang dengan menepis tendangan penalti tersebut.

Sepanjang laga, Jay Idzes tercatat memberikan kontribusi penting bagi pertahanan Sassuolo. Berdasarkan data Serie A, Idzes melakukan delapan sapuan dan dua pencegatan, serta sempat mengancam lewat satu sundulan yang menyamping tipis dari gawang Juve.

Dengan hasil ini, Sassuolo kembali menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 39 poin dari 30 pertandingan. Sementara itu, Juventus tertahan di posisi kelima dengan raihan 54 poin. (Ant/Z-1)