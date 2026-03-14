Preview Udinese vs Juventus: Nyonya Tua Bidik Empat Besar Klasemen Serie A

Juventus akan bertandang ke markas Udinese di Bluenergy Stadium pada Sabtu (14/3) malam WIB dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A. Pertandingan ini menjadi momentum krusial bagi skuad asuhan Luciano Spalletti untuk menembus zona Liga Champions setelah kemenangan telak 4-0 atas Pisa pekan lalu.

Konsistensi Menjadi Kunci

Juventus saat ini menempati peringkat keenam klasemen dengan koleksi 50 poin, hanya berselisih satu poin dari Como dan AS Roma yang berada di peringkat empat dan lima. Kemenangan di Udine akan memberikan tekanan besar bagi para pesaingnya. "Kami harus menjaga momentum ini. Kemenangan atas Pisa memberikan kepercayaan diri yang kami butuhkan," ujar Spalletti dalam konferensi pers pralaga.

Di sisi lain, Udinese asuhan Kosta Runjaić merupakan tim yang sulit diprediksi. Meski berada di papan tengah (peringkat 11), Le Zebrette memiliki catatan impresif saat menjamu tim-tim besar di kandang, termasuk kemenangan atas Fiorentina musim ini.

Catatan Head-to-Head: Juventus mendominasi pertemuan kedua tim dengan memenangi delapan dari sembilan laga terakhir melawan Udinese. Bahkan, Juventus tercatat memenangi tiga kunjungan terakhir ke Friuli tanpa kebobolan satu gol pun.

Statistik Pertandingan

Data Statistik Udinese Juventus Posisi Klasemen 11 6 Gol Dicetak 33 50 Kebobolan 41 28

Kondisi Pemain

Udinese masih akan mengandalkan Keinan Davis yang telah mencetak 9 gol musim ini. Namun, mereka harus tampil pincang tanpa Oumar Solet dan Nicolo Bertola di lini belakang. Sementara itu, Juventus diprediksi akan kembali memainkan Jeremie Boga sejak menit awal setelah sang pemain mencetak gol dalam dua laga beruntun.

Prediksi Susunan Pemain Udinese vs Juventus:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Miacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz.

Meskipun Udinese memiliki daya juang tinggi di kandang, Juventus memiliki kedalaman skuad yang lebih mumpuni. Motivasi untuk kembali ke zona Liga Champions diprediksi akan membuat Juventus tampil agresif sejak menit awal. Skor tipis untuk keunggulan tim tamu menjadi hasil yang paling realistis.

