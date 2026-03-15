Udinese vs Juventus: Gol Tunggal Jeremie Boga Bawa Juventus Bungkam Udinese 1-0

Jeremie Boga kembali menjadi pahlawan kemenangan Juventus saat bertandang ke markas Udinese. (Juventus)

JUVENTUS sukses membawa pulang tiga poin krusial dalam lawatan mereka ke markas Udinese di Stadion Friuli. Gol tunggal Jeremie Boga menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit ini, sekaligus mempertegas kebangkitan Bianconeri di kompetisi Serie A.

Datang dengan modal kemenangan besar atas Pisa, Juventus melakukan rotasi di lini depan karena absennya Dusan Vlahovic dan Emil Holm. Pelatih memasang Jeremie Boga untuk menyokong Kenan Yildiz yang diplot sebagai False 9. Strategi ini terbukti efektif sejak menit awal.

Dominasi Awal Juventus

Jeremie Boga langsung menebar ancaman di awal laga melalui pergerakan dari sisi kiri, namun sepakannya masih mampu ditepis kiper Udinese, Maduka Okoye. Tak lama berselang, Francisco Conceicao juga mendapatkan peluang melalui skema sepak pojok pendek, tetapi upayanya masih bisa diblok oleh lini pertahanan tuan rumah.

Udinese bukan tanpa perlawanan. Melalui Arthur Atta, mereka sempat menguji kesigapan Mattia Perin di bawah mistar Juventus. Namun, Juventus tampil lebih klinis dalam memanfaatkan peluang.

Gol Beruntun Jeremie Boga

Kebuntuan akhirnya pecah melalui skema serangan balik cepat. Sebuah umpan panjang akurat berhasil membebaskan Kenan Yildiz dari jebakan offside di sisi kiri. Yildiz dengan tenang melewati hadangan Oier Zarraga sebelum melepaskan umpan tarik mendatar ke jantung pertahanan lawan.

Jeremie Boga yang muncul dari posisi yang tepat langsung mencocor bola dari jarak dekat untuk merobek gawang Udinese. Ini merupakan gol ketiga Boga dalam tiga pertandingan Serie A secara beruntun, membuktikan dirinya tengah berada dalam performa puncak.

Menjelang turun minum, laga semakin terbuka. Udinese nyaris menyamakan kedudukan lewat Atta, sementara Andrea Cambiaso memaksa Okoye melakukan penyelamatan gemilang di tiang jauh.

Drama VAR dan Pertahanan Solid

Di babak kedua, Juventus harus kehilangan Khephren Thuram karena cedera. Momentum ini hampir dimanfaatkan Udinese, namun Jurgen Ekkelenkamp gagal mengonversi umpan matang Keinan Davis setelah kehilangan keseimbangan di depan gawang yang sudah kosong.

Pada menit ke-70, Juventus sebenarnya sempat menggandakan keunggulan. Francisco Conceicao berhasil mengarahkan bola ke pojok bawah gawang setelah menerima umpan terobosan Yildiz. Namun, kegembiraan tim tamu tak bertahan lama. Setelah melalui tinjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Teun Koopmeiners berada dalam posisi offside dan dianggap aktif mengganggu jalannya bola.

Meski Udinese terus menekan di sisa waktu, barisan pertahanan Juventus tetap disiplin. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, memastikan kemenangan berharga bagi skuat asuhan Si Nyonya Tua. (Flash Score/Z-2)