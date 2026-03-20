AS Roma vs Bologna, Gol Nicolo Cambiaghi di Babak Tambahan Waktu Antar I Rossoblu ke Perempat Final Liga Europa

Penyerang Bologna Nicolo Cambiaghi melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AS Roma di laga leg kedua 16 besar Liga Europa(AFP/ALBERTO PIZZOLI )

DRAMA tujuh gol mewarnai laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 yang mempertemukan AS Roma melawan Bologna di Stadio Olimpico, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Bologna keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3 lewat babak tambahan waktu sekaligus memastikan tiket ke perempat final.

Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Bologna yang bermain lepas sukses mencuri gol pembuka di menit ke-22 melalui aksi Jonathan Rowe. Namun, AS Roma merespons cepat. sepuluh menit berselang. Memanfaatkan umpan sepak pojok, Evan Ndicka menyundul bola masuk ke gawang Federico Ravaglia untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Menjelang babak pertama usai, wasit Istvan Kovacs menunjuk titik putih untuk Bologna setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Federico Bernardeschi yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna di menit ke-45+2. Skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Bologna semakin menjauh. Santiago Castro mencetak gol ketiga bagi timnya di menit ke-58 setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Giallorossi. Tertinggal dua gol, pelatih Gian Piero Gasperini melakukan sejumlah perubahan taktik.

Hasilnya, Roma mendapatkan penalti di menit ke-69 yang diselesaikan dengan dingin oleh Donyell Malen. Semangat juang tuan rumah memuncak di menit ke-80 saat sang kapten, Lorenzo Pellegrini, melepaskan tembakan akurat yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Karena agregat menjadi imbang 4-4 (setelah hasil 1-1 di leg pertama), laga dilanjutkan ke babak extra time.

Di masa perpanjangan waktu, kedua tim tampak kelelahan namun tetap saling serang. Puncaknya terjadi di menit ke-111, pemain pengganti Nicolo Cambiaghi melepaskan tendangan spekulasi yang bersarang di pojok gawang Roma. Skor 4-3 untuk Bologna bertahan hingga laga usai, sekaligus mengakhiri perjalanan AS Roma di kompetisi Eropa musim ini.

Statistik Pertandingan AS Roma vs Bologna Aspek AS Roma Bologna Skor Akhir 3 4 Penguasaan Bola 54% 46% Total Tembakan 16 12 Tembakan ke Gawang 7 6

Kemenangan ini membawa Bologna melangkah ke babak delapan besar Liga Europa, menyusul performa impresif mereka di bawah arahan Vincenzo Italiano sepanjang musim ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.