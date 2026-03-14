Preview Como vs AS Roma: Pertaruhan Tiket Liga Champions di Giuseppe Sinigaglia

PEKAN ke-29 Serie A 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Como 1907 melawan AS Roma pada Minggu (15/3/2026). Bertempat di Stadio Giuseppe Sinigaglia, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan perebutan posisi empat besar yang sangat krusial bagi kedua tim.
Hingga pekan ke-28, Como dan Roma sama-sama mengemas 51 poin. Kemenangan akan memberikan keunggulan psikologis dan posisi yang lebih aman di zona Liga Champions. Como datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun, sementara Roma harus bangkit dari kekalahan mengecewakan pekan lalu.
Cesc Fabregas telah menyulap Como menjadi tim dengan penguasaan bola yang dominan. Kunci permainan mereka terletak pada Nico Paz, pemain muda yang telah mencatatkan 9 gol dan 6 assist musim ini. Di sisi lain, Gian Piero Gasperini yang baru mengambil alih kursi kepelatihan Roma dari Claudio Ranieri musim ini, masih berjuang dengan konsistensi timnya di laga tandang.
Roma menghadapi kendala besar di sektor penyerangan. Absennya Paulo Dybala dan Artem Dovbyk membuat lini depan I Giallorossi kehilangan ketajaman. Gasperini kemungkinan besar akan mengandalkan kecepatan Donyell Malen dan kreativitas Lorenzo Pellegrini untuk mencuri gol di Como.
|Kategori
|Como 1907
|AS Roma
|Posisi Klasemen
|4
|5
|Poin
|51
|51
|Rata-rata Gol/Laga
|1.6
|1.4
|Clean Sheet
|48%
|43%
Como memiliki catatan kandang yang impresif dan sangat berbahaya di menit-menit awal pertandingan. Jika Roma gagal mengantisipasi tekanan agresif tuan rumah sejak kick-off, mereka bisa terjepit. Namun, kembalinya Gianluca Mancini di lini belakang diharapkan mampu memberikan stabilitas bagi Roma yang sedang pincang.
Melihat kondisi skuad Roma yang banyak kehilangan pemain kunci, Como sedikit lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh atau setidaknya memaksakan hasil imbang di hadapan pendukungnya sendiri.
Apakah absennya Paulo Dybala akan menjadi faktor penentu kekalahan Roma di markas Como, ataukah Gasperini punya taktik kejutan untuk meredam agresivitas anak asuh Fabregas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
