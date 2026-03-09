Genoa vs AS Roma, Takluk, I Giallorossi Gagal Tembus Empat Besar

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
UPAYA AS Roma untuk menembus zona empat besar klasemen Serie A menemui jalan buntu. Melakoni laga tandang ke Stadion Luigi Ferraris, Senin (9/3) dini hari WIB, tim asuhan Gian Piero Gasperini harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk 1-2 dari tuan rumah Genoa.
Pertandingan berjalan cukup alot sejak peluit pertama dibunyikan. Di babak pertama, kedua tim tampak masih berhati-hati dalam membangun serangan.
Meskipun terjadi jual beli serangan di lini tengah, minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan membuat papan skor tetap kacamata hingga turun minum.
Kebuntuan baru pecah saat memasuki babak kedua. Pada menit ke-52, Genoa mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Junior Messias.
Tendangan tersebut gagal dihalau oleh kiper Roma, Mile Svilar, dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Tertinggal satu gol, I Giallorossi bereaksi cepat. Hanya berselang tiga menit, Roma berhasil menyamakan kedudukan melalui skema bola mati.
Berawal dari sepak pojok yang menciptakan kemelut di kotak penalti Genoa, Lorenzo Pellegrini melepaskan sundulan yang kemudian diteruskan secara akurat oleh Evan Ndicka menjadi gol. Skor berubah imbang 1-1 pada menit ke-55.
Setelah gol penyeimbang tersebut, intensitas pertandingan sedikit menurun. Alur bola lebih banyak berkutat di sektor tengah dan kedua tim kesulitan melepaskan percobaan berbahaya ke gawang lawan. Namun, strategi pergantian pemain yang dilakukan pelatih Genoa terbukti menjadi pembeda.
Vitinha, yang baru masuk ke lapangan selama lima menit, muncul sebagai pahlawan bagi publik Luigi Ferraris. Memanfaatkan umpan silang mendatar dari Patrizio Masini, penyerang tersebut berhasil membobol gawang Roma untuk kedua kalinya. Skor 2-1 untuk keunggulan Genoa bertahan hingga laga usai.
Hasil minor ini menjadi kerugian besar bagi AS Roma dalam persaingan menuju Liga Champions.
Kekalahan ini membuat posisi mereka tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin. I Gialorossi gagal menggeser Como yang berada di posisi keempat karena kalah dalam produktivitas selisih gol.
Di sisi lain, ancaman juga datang dari Juventus yang kini mengintai di posisi keenam dengan selisih hanya satu poin dari Roma.
Sementara itu, tambahan tiga poin bagi Genoa membawa mereka naik ke peringkat 13 klasemen sementara dengan total 30 poin. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Gasperini untuk segera membenahi konsistensi lini pertahanan timnya di sisa musim ini. (Z-1)
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Di kubu lawan, Genoa menunjukkan grafik meningkat sejak ditangani Daniele De Rossi. Kemenangan 3-0 atas Torino menunjukkan bahwa Il Grifone bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.
Kemenangan atas Torino ini menjadi suntikan motivasi bagi Genoa untuk memperbaiki posisi mereka di sisa musim Serie A.
Saat ini, Cremonese masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara Serie A.
Simak preview lengkap Cremonese vs Genoa di Serie A 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci dalam perburuan zona aman.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Milan yang kini berada di posisi kedua klasemen Serie A memang sulit mengejar pemuncak Inter Milan karena tertinggal 10 poin. Namun target realistis mereka adalah finis di zona Liga Champions.
Juventus tahan imbang AS Roma 3-3 lewat aksi comeback heroik. Luciano Spalletti puji mentalitas baja pemain dan tegaskan ambisi ke zona Liga Champions.
Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, bicara blak-blakan usai timnya membuang keunggulan 3-1 atas Juventus.
Bintang Juventus, Francisco Conceicao, bicara jujur soal performanya dan ambisi tim setelah mencetak gol indah dalam hasil imbang 3-3 kontra AS Roma.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved