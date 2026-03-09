Genoa vs AS Roma, Takluk, I Giallorossi Gagal Tembus Empat Besar

Pemain Genoa Vitinha melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AS Roma di laga Serie A.(X @GenoaCFC)

UPAYA AS Roma untuk menembus zona empat besar klasemen Serie A menemui jalan buntu. Melakoni laga tandang ke Stadion Luigi Ferraris, Senin (9/3) dini hari WIB, tim asuhan Gian Piero Gasperini harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk 1-2 dari tuan rumah Genoa.

Pertandingan berjalan cukup alot sejak peluit pertama dibunyikan. Di babak pertama, kedua tim tampak masih berhati-hati dalam membangun serangan.

Meskipun terjadi jual beli serangan di lini tengah, minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan membuat papan skor tetap kacamata hingga turun minum.

Kebuntuan baru pecah saat memasuki babak kedua. Pada menit ke-52, Genoa mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Junior Messias.

Tendangan tersebut gagal dihalau oleh kiper Roma, Mile Svilar, dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Tertinggal satu gol, I Giallorossi bereaksi cepat. Hanya berselang tiga menit, Roma berhasil menyamakan kedudukan melalui skema bola mati.

Berawal dari sepak pojok yang menciptakan kemelut di kotak penalti Genoa, Lorenzo Pellegrini melepaskan sundulan yang kemudian diteruskan secara akurat oleh Evan Ndicka menjadi gol. Skor berubah imbang 1-1 pada menit ke-55.

Setelah gol penyeimbang tersebut, intensitas pertandingan sedikit menurun. Alur bola lebih banyak berkutat di sektor tengah dan kedua tim kesulitan melepaskan percobaan berbahaya ke gawang lawan. Namun, strategi pergantian pemain yang dilakukan pelatih Genoa terbukti menjadi pembeda.

Vitinha, yang baru masuk ke lapangan selama lima menit, muncul sebagai pahlawan bagi publik Luigi Ferraris. Memanfaatkan umpan silang mendatar dari Patrizio Masini, penyerang tersebut berhasil membobol gawang Roma untuk kedua kalinya. Skor 2-1 untuk keunggulan Genoa bertahan hingga laga usai.

Hasil minor ini menjadi kerugian besar bagi AS Roma dalam persaingan menuju Liga Champions.

Kekalahan ini membuat posisi mereka tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin. I Gialorossi gagal menggeser Como yang berada di posisi keempat karena kalah dalam produktivitas selisih gol.

Di sisi lain, ancaman juga datang dari Juventus yang kini mengintai di posisi keenam dengan selisih hanya satu poin dari Roma.

Sementara itu, tambahan tiga poin bagi Genoa membawa mereka naik ke peringkat 13 klasemen sementara dengan total 30 poin. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Gasperini untuk segera membenahi konsistensi lini pertahanan timnya di sisa musim ini. (Z-1)