Como vs AS Roma, Menang, I Lariani Tembus Empat Besar

Para pemain Como melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AS Roma di laga Serie A.(X @SerieA_EN)

DRAMA tersaji di Stadio Giuseppe Sinigaglia saat tuan rumah Como 1907 sukses melakukan comeback gemilang untuk mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1 pada lanjutan Serie A, Minggu (15/3/2026). Kemenangan ini sekaligus membawa tim asuhan Cesc Fabregas menembus posisi empat besar klasemen sementara.

AS Roma sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Pertandingan baru berjalan tujuh menit, Giallorossi sudah mendapatkan hadiah penalti setelah Stephan El Shaarawy dijatuhkan di kotak terlarang. Donyell Malen yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa tim tamu unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Como tidak tinggal diam. Dukungan penuh suporter di pinggir Danau Como membuat I Lariani terus menekan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-59. Anastasios Douvikas berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan matang dari Alex Valle.

Petaka bagi Roma datang di menit ke-64. Wesley Fofana harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua dari wasit Davide Massa. Kehilangan satu pemain membuat lini pertahanan Roma goyah di bawah tekanan bertubi-tubi tuan rumah.

Puncaknya terjadi pada menit ke-79. Bek Diego Carlos muncul sebagai pahlawan setelah berhasil menyambar bola liar di dalam kotak penalti Roma. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Como dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Pertandingan Como vs AS Roma Stadion Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Pencetak Gol Como A. Douvikas (59'), Diego Carlos (79') Pencetak Gol Roma Donyell Malen (7' - Penalti) Kartu Merah Wesley Fofana (64' - Roma) Penguasaan Bola Como 62% - 38% AS Roma

Dengan hasil ini, Como mengoleksi 54 poin dan berhak menduduki posisi keempat, unggul tiga poin dari AS Roma yang melorot ke peringkat keenam. Persaingan memperebutkan zona Liga Champions di Serie A musim 2025/2026 pun dipastikan semakin memanas hingga akhir musim.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.