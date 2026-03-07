Preview Cagliari vs Como: Ambisi I Lariani Tembus 4 Besar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Cagliari akan menjamu Como di Unipol Domus pada Sabtu (7/3) dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim; tuan rumah membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi, sementara tim tamu mengincar posisi empat besar demi tiket Liga Champions.
Laga Cagliari vs Como digelar pada pukul 21:00 WIB. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Livio Marinelli dan tidak ada laporan kendala cuaca ekstrem di Cagliari.
Como saat ini unggul 18 poin atas Cagliari di klasemen. Skuad asuhan Cesc Fabregas menunjukkan kematangan luar biasa dengan hanya menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
|Klub
|Posisi
|Main
|Poin
|Selisih Gol
|Como
|5
|27
|48
|+24
|Cagliari
|13
|27
|30
|-7
Cagliari menghadapi badai cedera yang cukup parah. Fabio Pisacane dipastikan kehilangan bomber utama Andrea Belotti karena masalah lutut, serta bek andalan Yerry Mina yang mengalami kelelahan otot. Di lini tengah, absennya Luca Mazzitelli akan memberikan beban lebih besar kepada Sandro Tonali dan Ibrahim Sulemana.
Di kubu Como, Cesc Fabregas mendapatkan suntikan tenaga dengan kembalinya Nico Paz setelah menjalani sanksi larangan bertanding. Kembalinya Paz akan meningkatkan kreativitas lini serang Como yang mengandalkan duet maut Anastasios Douvikas dan Jesus Rodriguez.
Secara historis, Como belum pernah memenangkan pertandingan kasta tertinggi (Serie A) saat bertandang ke markas Cagliari. Namun, performa musim ini menunjukkan bahwa Como memiliki mentalitas yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan bola rata-rata 58% dan sangat disiplin dalam transisi bertahan.
Cagliari diprediksi akan bermain lebih pragmatis dan mengandalkan dukungan publik Unipol Domus untuk memberikan tekanan fisik. Jika Cagliari mampu meredam kreativitas Nico Paz, mereka berpeluang mencuri satu poin dari tim tamu yang sedang naik daun ini.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas.
Como 1907 sukses meraih kemenangan krusial 2-1 atas Cagliari berkat gol Martin Baturina dan lesatan spektakuler Lucas Da Cunha.
Hasil imbang dengan Cagliari Parma tertahan di posisi ke-11 klasemen Serie A, sekaligus menghentikan tren positif mereka yang sebelumnya mengalahkan AC Milan.
Preview laga Serie A Parma vs Cagliari 28 Februari 2026. Analisis formasi, H2H, dan statistik kunci kedua tim di Stadio Ennio Tardini.
Cagliari dan Lazio harus puas berbagi poin dalam laga sengit di Sardinia. Diwarnai kartu merah Yerry Mina dan cedera pemain kunci, kedua tim gagal pecah kebuntuan.
Pelatih Como, Cesc Fabregas, menyebut timnya layak menang atas Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Ia puji performa pemainnya yang buat Inter tertekan.
Matteo Darmian ungkap alasan Inter Milan bermain hati-hati saat ditahan imbang Como. Fokus kini beralih ke Derby della Madonnina akhir pekan ini.
Simak preview lengkap laga Como vs Lecce di Serie A 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik head-to-head kedua tim di sini.
Como ukir sejarah dengan mengalahkan Juventus di Turin untuk pertama kalinya sejak 1951. Cesc Fabregas sebut taktiknya terinspirasi dari Arsene Wenger.
