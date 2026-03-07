Preview Cagliari vs Como: Ambisi I Lariani Tembus 4 Besar

Para pemain Como merayakan kemenangan.(X/Como_1907)

Cagliari akan menjamu Como di Unipol Domus pada Sabtu (7/3) dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim; tuan rumah membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi, sementara tim tamu mengincar posisi empat besar demi tiket Liga Champions.

Laga Cagliari vs Como digelar pada pukul 21:00 WIB. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Livio Marinelli dan tidak ada laporan kendala cuaca ekstrem di Cagliari.

Statistik dan Klasemen Sementara

Como saat ini unggul 18 poin atas Cagliari di klasemen. Skuad asuhan Cesc Fabregas menunjukkan kematangan luar biasa dengan hanya menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Klub Posisi Main Poin Selisih Gol Como 5 27 48 +24 Cagliari 13 27 30 -7

Kondisi Skuad dan Berita Cedera

Cagliari menghadapi badai cedera yang cukup parah. Fabio Pisacane dipastikan kehilangan bomber utama Andrea Belotti karena masalah lutut, serta bek andalan Yerry Mina yang mengalami kelelahan otot. Di lini tengah, absennya Luca Mazzitelli akan memberikan beban lebih besar kepada Sandro Tonali dan Ibrahim Sulemana.

Di kubu Como, Cesc Fabregas mendapatkan suntikan tenaga dengan kembalinya Nico Paz setelah menjalani sanksi larangan bertanding. Kembalinya Paz akan meningkatkan kreativitas lini serang Como yang mengandalkan duet maut Anastasios Douvikas dan Jesus Rodriguez.

Analisis Peluang

Secara historis, Como belum pernah memenangkan pertandingan kasta tertinggi (Serie A) saat bertandang ke markas Cagliari. Namun, performa musim ini menunjukkan bahwa Como memiliki mentalitas yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan bola rata-rata 58% dan sangat disiplin dalam transisi bertahan.

Cagliari diprediksi akan bermain lebih pragmatis dan mengandalkan dukungan publik Unipol Domus untuk memberikan tekanan fisik. Jika Cagliari mampu meredam kreativitas Nico Paz, mereka berpeluang mencuri satu poin dari tim tamu yang sedang naik daun ini.

Prediksi Susunan Pemain

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Rodriguez; Douvikas.