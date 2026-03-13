Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
DUEL sesama wakil Italia di leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 antara Bologna vs AS Roma berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadio Renato Dall'Ara, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1.
Hasil ini membuat persaingan memperebutkan tiket perempat final masih sangat terbuka lebar bagi kedua tim saat melakoni leg kedua di Roma pekan depan.
Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Bologna mencoba menekan melalui pergerakan lincah Jonathan Rowe dan Federico Bernardeschi di sisi sayap. Namun, AS Roma yang tampil solid dengan formasi tiga bek mampu meredam setiap serangan tuan rumah. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum.
Publik tuan rumah akhirnya bersorak pada menit ke-50. Berawal dari skema serangan balik cepat, Federico Bernardeschi berhasil menguasai bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung yang gagal dijangkau oleh kiper Roma, Mile Svilar. Bologna memimpin 1-0.
Tertinggal satu gol memaksa AS Roma keluar menyerang. Usaha tak kenal lelah Giallorossi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-71. Sang kapten, Lorenzo Pellegrini, sukses mencetak gol penyeimbang setelah memaksimalkan umpan silang matang di mulut gawang Bologna. Skor berubah menjadi 1-1.
Di sisa waktu pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan. Bologna nyaris kembali unggul melalui tandukan Martin Vitik yang membentur mistar gawang, namun hingga laga usai, kedudukan tetap tidak berubah.
Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale (Vitik), Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Santiago Castro, Jonathan Rowe.
AS Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Ghilardi, Evan Ndicka, Celik; Rensch, Cristante, El Aynaoui (Pellegrini), Wesley; Pisilli, Bryan Zaragoza; Donyell Malen.
|Statistik
|Bologna
|AS Roma
|Penguasaan Bola
|52%
|48%
|Total Tembakan
|12
|9
|Tembakan ke Gawang
|4
|3
|Pelanggaran
|11
|14
Leg kedua akan digelar di Stadio Olimpico, Roma, pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB mendatang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview lengkap Bologna vs AS Roma di 16 besar Liga Europa 2026. Prediksi skor, kondisi cedera Dybala, dan strategi Gasperini di Dall'Ara.
Bagi Mile Svilar, atmosfer kompetisi antarklub Eropa selalu memberikan motivasi tambahan bagi skuat AS Roma.
Preview Bologna vs Hellas Verona di Serie A 2026. Simak prediksi skor, kondisi tim, head to head, dan jadwal pertandingan di Stadio Renato Dall'Ara.
Pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, memuji dampak instan Jens Odgaard saat mengalahkan Pisa.
Jens Odgaard menjadi pahlawan kemenangan Bologna atas Pisa lewat gol spektakuler di menit akhir.
Simak preview lengkap Bologna vs AS Roma di 16 besar Liga Europa 2026. Prediksi skor, kondisi cedera Dybala, dan strategi Gasperini di Dall'Ara.
Bagi Mile Svilar, atmosfer kompetisi antarklub Eropa selalu memberikan motivasi tambahan bagi skuat AS Roma.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Milan yang kini berada di posisi kedua klasemen Serie A memang sulit mengejar pemuncak Inter Milan karena tertinggal 10 poin. Namun target realistis mereka adalah finis di zona Liga Champions.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved