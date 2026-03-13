Gelandang AS Roma Lorenzo Pellegrini melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bologna di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/FILIPPO MONTEFORTE )

DUEL sesama wakil Italia di leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 antara Bologna vs AS Roma berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadio Renato Dall'Ara, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1.

Hasil ini membuat persaingan memperebutkan tiket perempat final masih sangat terbuka lebar bagi kedua tim saat melakoni leg kedua di Roma pekan depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama: Minim Peluang Berbahaya

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Bologna mencoba menekan melalui pergerakan lincah Jonathan Rowe dan Federico Bernardeschi di sisi sayap. Namun, AS Roma yang tampil solid dengan formasi tiga bek mampu meredam setiap serangan tuan rumah. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua: Bernardeschi Membuka Keunggulan

Publik tuan rumah akhirnya bersorak pada menit ke-50. Berawal dari skema serangan balik cepat, Federico Bernardeschi berhasil menguasai bola di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung yang gagal dijangkau oleh kiper Roma, Mile Svilar. Bologna memimpin 1-0.

Respon AS Roma dan Gol Penyeimbang

Tertinggal satu gol memaksa AS Roma keluar menyerang. Usaha tak kenal lelah Giallorossi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-71. Sang kapten, Lorenzo Pellegrini, sukses mencetak gol penyeimbang setelah memaksimalkan umpan silang matang di mulut gawang Bologna. Skor berubah menjadi 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan. Bologna nyaris kembali unggul melalui tandukan Martin Vitik yang membentur mistar gawang, namun hingga laga usai, kedudukan tetap tidak berubah.

Susunan Pemain Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale (Vitik), Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Santiago Castro, Jonathan Rowe. AS Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Ghilardi, Evan Ndicka, Celik; Rensch, Cristante, El Aynaoui (Pellegrini), Wesley; Pisilli, Bryan Zaragoza; Donyell Malen.

Statistik Pertandingan Bologna vs AS Roma

Statistik Bologna AS Roma Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 12 9 Tembakan ke Gawang 4 3 Pelanggaran 11 14

Leg kedua akan digelar di Stadio Olimpico, Roma, pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB mendatang.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.