Mile Svilar Usung Misi Bangkit di Kandang Bologna di Laga Liga Europa

PENJAGA gawang AS Roma, Mile Svilar, menegaskan bahwa timnya mengusung misi tunggal saat bertandang ke markas Bologna pada laga leg pertama 16 besar Liga Europa.
Bertanding di Stadion Renato Dall'Ara, Jumat (13/3) dini hari WIB, kiper asal Belgia tersebut menargetkan kemenangan demi mengamankan jalan menuju babak perempat final.
Bagi Svilar, atmosfer kompetisi antarklub Eropa selalu memberikan motivasi tambahan bagi skuat I Giallorossi. Ia menilai setiap laga di kancah kontinental memiliki prestise tersendiri yang wajib diperjuangkan dengan performa maksimal.
"Tentu saja. Tujuan kami selalu untuk menang. Malam-malam di Eropa itu istimewa dan sudah seharusnya kami melakukan yang terbaik untuk melaju ke babak selanjutnya, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi," ujar Svilar sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.
Laga ini juga menjadi pembuktian bagi Svilar di bawah mistar gawang. Pasalnya, lini belakang AS Roma sedang menjadi sorotan setelah kebobolan tujuh gol dalam empat pertandingan terakhir di kompetisi domestik (Serie A). Meski catatan tersebut kurang memuaskan, Svilar enggan terpuruk dalam tekanan.
Ia mengeklaim bahwa tren negatif tersebut bukan mencerminkan kualitas pertahanan mereka secara keseluruhan, melainkan sebuah anomali yang bisa terjadi dalam sepak bola.
"Saya pikir itu hanya kebetulan. Kami selalu berharap kami akan mencetak banyak gol dan kebobolan sesedikit mungkin. Dalam beberapa minggu terakhir, hal itu tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami akan berusaha lebih baik di masa mendatang," ungkapnya dengan penuh percaya diri.
Meski optimistis, Svilar tidak ingin meremehkan kekuatan lawan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bologna diprediksi akan menyulitkan langkah Roma.
Svilar menekankan pentingnya menjaga motivasi internal agar tetap fokus sepanjang 90 menit pertandingan.
"Bologna adalah tim yang bagus dan kami akan melakukan segalanya besok. Tentu saja. Tujuan kami adalah untuk menang," tuturnya kembali menegaskan komitmen tim.
AS Roma diprediksi akan tampil habis-habisan di laga ini untuk membawa modal positif sebelum melakoni leg kedua di kandang sendiri.
Svilar berharap momen spesial di kancah Eropa ini menjadi titik balik bagi performa pertahanan Roma untuk tampil lebih solid dan nirbobol. (Ant/Z-1)
