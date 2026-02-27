Bologna vs Brann, I Rossoblu Melaju ke 16 Besar Liga Europa

Pemain Bologna Joao Mario (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Brann di laga leg kedua playoff Liga Europa.(X @BolognaFC1909en)

BOLOGNA memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 setelah menundukkan wakil Norwegia, SK Brann, dengan skor tipis 1-0 di laga leg kedua play-off, Jumat (27/2/2026) dini hari WIB.

Gol tunggal dari Joao Mario di Stadion Renato Dall'Ara tersebut sekaligus membawa I Rossoblu unggul agregat 2-0.

Tampil di depan pendukung sendiri, Bologna langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, SK Brann yang tertinggal satu gol pada leg pertama tidak tinggal diam.

Tim tamu sempat memberikan ancaman serius melalui aksi penyerang mereka, Þorsteinsson, yang memaksa lini pertahanan tuan rumah bekerja ekstra keras di awal laga.

Momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan terjadi pada menit ke-35. Pemain Brann, Jacob Sorensen, menerima kartu merah langsung dari wasit setelah melakukan pelanggaran keras terhadap gelandang Bologna, Remo Freuler.

Sorensen dinilai melakukan gerakan berbahaya dengan mengangkat kaki terlalu tinggi yang mengenai tubuh Freuler.

Kehilangan satu pemain membuat Brann terpaksa bermain lebih defensif. Sebaliknya, Bologna yang unggul jumlah pemain mulai mendominasi penguasaan bola secara absolut.

Meski terus menekan, skor kacamata tetap bertahan hingga turun minum berkat penampilan apik kiper Brann, Mathias Dyngeland.

Memasuki babak kedua, dominasi Bologna semakin tidak terbendung. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil melalui skema serangan dari sisi sayap.

Berawal dari umpan silang Jonathan Rowe yang gagal disapu bersih oleh barisan pertahanan lawan, bola liar jatuh ke arah Joao Mario. Tanpa pengawalan berarti, Mario melepaskan tendangan voli akurat yang bersarang di pojok gawang Dyngeland di menit 56.

Selepas gol tersebut, Bologna memiliki beberapa peluang emas untuk menambah keunggulan. Salah satunya melalui sundulan tajam Jhon Lucumí yang memanfaatkan umpan sepak pojok, namun Dyngeland kembali menunjukkan kelasnya dengan melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 tetap bertahan. Kemenangan ini tidak hanya membawa skuat asuhan Vincenzo Italiano melaju ke babak berikutnya, tetapi juga memperpanjang rekor impresif mereka yang tidak pernah terkalahkan dalam 27 laga kandang di fase gugur kompetisi Eropa.

Berdasarkan hasil undian, Bologna kini tinggal menunggu calon lawan mereka di babak 16 besar, yang kemungkinan besar adalah salah satu dari AS Roma atau SC Freiburg.

Sementara itu, bagi SK Brann, hasil ini mengakhiri perjalanan heroik mereka di kompetisi Eropa musim ini. (Z-1)