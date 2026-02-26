Preview Bologna vs Brann: Pertahankan Keunggulan, Rossoblu Siap Segel Tiket 16 Besar

Preview Bologna vs Brann(ChatGPT)

Bologna berada di ambang sejarah untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa saat menjamu wakil Norwegia, SK Brann, dalam laga leg kedua babak play-off fase gugur Liga Europa 2025/2026. Bertanding di Stadion Renato Dall'Ara pada Jumat (27/2) dini hari WIB, tim asuhan Vincenzo Italiano memegang modal berharga berupa kemenangan 1-0 pada leg pertama di Bergen pekan lalu.

Gol tunggal Santiago Castro di markas Brann menempatkan Rossoblu di posisi penguntung. Ini adalah kesempatan emas bagi Bologna untuk mencapai babak 16 besar kompetisi UEFA untuk pertama kalinya dalam 26 tahun terakhir. Performa domestik mereka juga tengah menanjak setelah meraih kemenangan beruntun di Serie A, termasuk kemenangan tipis atas Udinese akhir pekan kemarin.

Di sisi lain, SK Brann datang ke Italia dengan misi berat. Tim berjuluk Bergens stolthet tersebut kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir di kancah Eropa. Namun, organisasi permainan yang disiplin dan kesabaran khas tim Skandinavia bisa menjadi ancaman jika Bologna lengah dalam menjaga keunggulan agregat mereka.

Informasi Pertandingan:

Pertandingan: Bologna vs SK Brann (Leg 2 Play-off Liga Europa)

Stadion: Renato Dall'Ara, Bologna

Waktu: Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 03.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Bologna vs Brann

Bologna dipastikan kehilangan Charalampos Lykogiannis dan Torbjørn Heggem karena cedera otot. Juan Miranda juga diragukan tampil setelah mengalami masalah saat melawan Udinese, yang kemungkinan akan memberikan jalan bagi Tommaso Corazza di posisi bek kiri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Santiago Castro.

SK Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Horn Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson.

Statistik Kunci Detail Head to Head Bologna 1 Menang, 1 Imbang (Musim 2025/26) Performa Brann Tanpa kemenangan dalam 6 laga terakhir Liga Europa Top Skor Bologna Santiago Castro (7 Gol di semua kompetisi)

Analisis Pertandingan

Vincenzo Italiano diperkirakan akan tetap menginstruksikan timnya untuk tampil menekan sejak awal guna mematikan harapan tim tamu. Keberadaan Riccardo Orsolini di sisi sayap akan menjadi motor serangan utama, sementara Remo Freuler akan menjaga kedalaman lini tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat Brann.

Brann sendiri diprediksi akan tampil lebih terbuka dibandingkan leg pertama karena mereka butuh setidaknya satu gol untuk menyamakan agregat. Namun, rekor buruk mereka yang gagal mencetak gol dalam empat dari enam laga terakhir di Eropa menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Freyr Alexandersson.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Kapan pertandingan Bologna vs Brann berlangsung?

Laga akan berlangsung pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 03.00 WIB.

2. Di mana pertandingan ini dimainkan?

Di Stadion Renato Dall'Ara, markas Bologna di Italia.

3. Berapa skor leg pertama?

Bologna menang 1-0 di kandang Brann lewat gol Santiago Castro.

4. Siapa wasit yang memimpin laga ini?

Wasit asal Prancis, Benoit Bastien.



