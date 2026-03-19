Braga vs Ferencvaros, Comeback  Fantastis di Municipal, Os Arsenalistas Segel Tiket Perempat Final Liga Europa

BRAGA Braga menunjukkan mentalitas baja saat menjamu wakil Hungaria, Ferencvaros, di laga leg kedua 16 besar Liga Europa, Rabu (18/3) malam WIB.
Bertanding di Stadion Municipal de Braga, Os Arsenalistas sukses melakukan comeback gemilang dengan kemenangan telak 4-0.
Hasil ini memastikan langkah Braga ke babak perempat final setelah unggul agregat 4-2. Sebelumnya, klub asuhan Artur Jorge tersebut sempat berada di ujung tanduk lantaran menelan kekalahan 0-2 pada pertemuan pertama, pekan lalu.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Braga langsung mengambil inisiatif menyerang demi mengejar defisit gol.
Upaya tersebut membuahkan hasil cepat pada menit ke-11. Berawal dari skema serangan yang rapi, Rodrigo Zalazar Martinez mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ricardo Horta. Skor 1-0 ini langsung membangkitkan asa tuan rumah.
Tidak butuh waktu lama bagi Braga untuk menggandakan keunggulan. Hanya berselang empat menit, tepatnya pada menit ke-15, Florian Grillitsch mencatatkan namanya di papan skor.
Gol ini tak lepas dari blunder fatal yang dilakukan kiper Ferencvaros, David Grof, yang gagal mengantisipasi keadaan dengan sempurna.
Skor 2-0 membuat agregat menjadi imbang 2-2 dalam waktu kurang dari 20 menit.
Braga terus menggempur lini pertahanan lawan tanpa ampun. Meski David Grof sempat melakukan penyelamatan krusial atas peluang emas Horta, benteng pertahanan Ferencvaros akhirnya runtuh kembali pada menit ke-34.
Gabri Martinez mencetak gol ketiga Braga setelah memaksimalkan umpan terukur dari Pau Victor, sekaligus mengubah skor menjadi 3-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Braga tidak menurunkan intensitas serangan. Hasilnya, Ricardo Horta mencatatkan brace atau gol keduanya pada menit ke-53.
Kali ini, Florian Grillitsch bertindak sebagai pelayan dengan memberikan asis yang diselesaikan dengan dingin oleh sang kapten. Keunggulan 4-0 ini praktis mengunci langkah Ferencvaros.
Di sisa waktu pertandingan, Ferencvaros sempat mencoba memberikan perlawanan untuk mencuri gol penghibur. Namun, disiplinnya lini belakang Braga memastikan gawang mereka tetap perawan hingga peluit panjang dibunyikan.
Dengan kemenangan agregat 4-2 ini, Braga kini bersiap menatap babak selanjutnya. Berdasarkan bagan turnamen, mereka dijadwalkan akan menghadapi pemenang antara Panathinaikos atau Real Betis pada pertengahan April mendatang.
Penampilan impresif pada laga ini tentu menjadi modal berharga bagi tim asal Portugal tersebut untuk melangkah lebih jauh di kompetisi kasta kedua Eropa ini. (Ant/Z-1)
