Ferencvaros vs Ludogorets, Menang 2-0, Elang Hijau Lolos ke 16 Besar Liga Europa

Para pemain Ferencvaros melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Ludogorets di laga leg kedua playoff Liga Europa.(X @Fradi_HU)

FERENCVAROS berhasil memastikan diri melangkah ke babak 16 besar Liga Europa musim 2025/2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri di Groupama Arena, Jumat (27/2) dini hari WIB, wakil Hungaria tersebut sukses membalikkan keadaan dengan menundukkan Ludogorets Razgrad dua gol tanpa balas.

Kemenangan ini membuat Elang Hijau unggul agregat tipis 3-2, setelah pada leg pertama pekan lalu mereka kalah 1-2 di Bulgaria.

Disiplin taktik dan efisiensi di depan gawang menjadi kunci keberhasilan skuat asuhan tuan rumah dalam meredam perlawanan tim tamu.

Dominasi di Babak Pertama

Sejak peluit pertama dibunyikan, Ferencvaros langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi yang diterapkan lini tengah tuan rumah membuat Ludogorets kesulitan membangun ritme permainan.

Hasilnya terlihat pada menit ke-14, saat Gabi Kanichowsky memecah kebuntuan. Memanfaatkan asis matang dari Lenny Joseph, Kanichowsky melepaskan tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti yang bersarang di sudut kanan gawang Ludogorets.

Meski unggul cepat, Ferencvaros sempat mendapat pukulan saat Bence Otvos harus ditarik keluar pada menit ke-17 akibat cedera.

Namun, masuknya Kristoffer Zachariassen justru membawa berkah. Pada menit ke-30, Zachariassen menggandakan keunggulan melalui tendangan jarak jauh yang spektakuler. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum, menempatkan Ferencvaros di posisi yang sangat nyaman secara agregat.

Pertahanan Solid dan Tekanan Balik

Memasuki babak kedua, Ludogorets, yang tertinggal agregat, mencoba tampil lebih agresif.

Tim asal Bulgaria tersebut mulai mengambil risiko dengan menempatkan lebih banyak pemain di lini depan. Peluang emas sempat didapat oleh Petar Stanic, namun tembakannya masih mampu diamankan oleh kiper David Grof.

Tensi pertandingan meningkat di pertengahan babak kedua, ditandai dengan keluarnya beberapa kartu kuning untuk kedua tim akibat permainan fisik yang keras.

Meski Ludogorets mendominasi penguasaan bola di sepuluh menit terakhir, pertahanan Ferencvaros yang dipimpin oleh Ibrahim Cisse (sebelum digantikan Szalai karena cedera) tetap kokoh.

Hingga tambahan waktu tujuh menit berakhir, skor 2-0 tidak berubah. Stadion Groupama Arena bergemuruh merayakan keberhasilan tim kebanggaan mereka membalikkan prediksi dan mengamankan tiket ke 16 besar Liga Europa.

Kekalahan ini menjadi akhir perjalanan bagi Ludogorets di kompetisi Eropa musim ini, sementara Ferencvaros kini menatap babak selanjutnya dengan kepercayaan diri tinggi. (Z-1)