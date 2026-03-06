Preview Freiburg vs Bayer Leverkusen Bundesliga 2026: Misi Bangkit Die Werkself

Headline
PERTARUNGAN krusial akan tersaji di Europa-Park Stadion saat SC Freiburg menjamu Bayer Leverkusen dalam lanjutan pekan ke-25 Bundesliga, Sabtu (7/3/2026). Kedua tim saat ini tengah berjuang menjaga asa untuk finis di zona kompetisi Eropa musim depan.
Bayer Leverkusen yang sempat tampil impresif di awal musim kini tengah mengalami periode sulit. Skuad asuhan Kasper Hjulmand gagal memetik poin penuh dalam tiga pertandingan terakhir di liga. Hasil imbang 1-1 melawan Mainz 05 pekan lalu memaksa Die Werkself tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 43 poin.
Sementara itu, tuan rumah SC Freiburg berada di posisi ke-8 dengan 33 poin. Meskipun baru saja menelan kekalahan dari Eintracht Frankfurt, anak asuh Julian Schuster memiliki modal kuat saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Freiburg tercatat memenangkan 10 dari 11 laga kandang terakhir mereka, sebuah statistik yang patut diwaspadai tim tamu.
Masalah utama yang dihadapi kedua pelatih menjelang laga ini adalah absennya sejumlah pilar di lini pertahanan. Leverkusen dipastikan tampil tanpa Arthur dan Lucas Vazquez yang mengalami cedera serius. Hal ini membuat sisi kanan pertahanan Leverkusen menjadi titik lemah yang mungkin bisa dieksploitasi oleh Vincenzo Grifo dkk.
Freiburg pun tidak dalam kondisi ideal. Absennya Philipp Lienhart dan Max Rosenfelder memaksa Matthias Ginter bekerja ekstra keras memimpin barisan belakang yang diisi pemain muda seperti Bruno Ogbus.
|Posisi
|SC Freiburg
|Bayer Leverkusen
|Kiper
|Noah Atubolu
|Janis Blaswich
|Bek
|Treu, Ginter, Ogbus, Gunter
|Quansah, Andrich, Tapsoba
|Gelandang
|Eggestein, Osterhage
|Palacios, Aleix Garcia
|Penyerang
|Grifo, Matanovic, Holer
|Grimaldo, Schick, Poku
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
