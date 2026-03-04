Kebangkitan di Volksparkstadion: Mampukah Hamburger SV Redam Ambisi Leverkusen?

Headline
Pertarungan sengit akan tersaji di pekan ke-17 Bundesliga (laga tunda) saat Hamburger SV (HSV) menjamu Bayer Leverkusen di Volksparkstadion pada Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan.
Tuan rumah Hamburger SV baru saja menelan kekalahan tipis 1-2 dari RB Leipzig yang memutus rekor tujuh laga tak terkalahkan mereka. Saat ini, tim asuhan Merlin Polzin tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Mereka hanya terpaut empat poin dari zona play-off degradasi, sehingga kemenangan menjadi harga mati bagi Die Rothosen untuk menjauh dari kejaran papan bawah.
Di sisi lain, Bayer Leverkusen di bawah asuhan Kasper Hjulmand juga sedang mengalami tren negatif. Hasil imbang 1-1 melawan Mainz akhir pekan lalu membuat Die Werkself tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi. Leverkusen saat ini duduk di peringkat ke-6 dengan 40 poin dan sangat membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa menembus zona Liga Champions.
Hamburger SV menghadapi tantangan berat dengan absennya sejumlah pilar. Gelandang andalan Nicolas Capaldo dipastikan absen selama beberapa pekan akibat cedera otot perut yang didapat saat melawan Leipzig. Selain itu, nama-nama seperti Albert Sambi Lokonga dan Fabio Balde juga masih menepi karena cedera pergelangan kaki dan paha.
Harapan publik Hamburg akan bertumpu pada Fabio Vieira. Pemain pinjaman ini tampil impresif dengan mencetak gol pembuka saat melawan Leipzig dan diharapkan kembali menunjukkan magisnya di lini tengah.
Leverkusen juga tidak dalam kondisi skuad yang ideal. Mereka mengalami krisis di sektor bek kanan setelah Arthur mengalami cedera ligamen pergelangan kaki serius dalam laga melawan Mainz. Ia menyusul Lucas Vazquez yang sudah lebih dulu masuk ruang perawatan.
Meski demikian, Kasper Hjulmand masih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Jarell Quansah yang baru saja mencetak gol penyelamat pekan lalu akan kembali memimpin lini pertahanan, sementara Patrik Schick diharapkan mampu mengonversi peluang menjadi gol di lini depan.
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan terbuka mengingat catatan statistik kedua tim:
|Statistik (Bundesliga 25/26)
|Hamburger SV
|Bayer Leverkusen
|Posisi Klasemen
|11
|6
|Poin
|26
|40
|Rata-rata Gol per Laga
|1.1
|1.9
Melihat kondisi kedua tim yang sama-sama terluka, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Leverkusen memiliki kualitas individu yang lebih unggul, namun semangat juang HSV di Volksparkstadion tidak bisa diremehkan. Hasil imbang dengan skor tinggi atau kemenangan tipis bagi tim tamu menjadi skenario yang paling mungkin terjadi.
Prediksi Skor: Hamburger SV 1-2 Bayer Leverkusen
