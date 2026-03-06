Preview Wolfsburg vs Hamburger SV: Misi Bangkit The Wolves di Bundesliga

Wolfsburg vs Hamburger SV(ChatGPT)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Volkswagen Arena saat VfL Wolfsburg menjamu Hamburger SV dalam lanjutan pekan ke-25 Bundesliga musim 2025/2026, Sabtu (7/3/2026). Tuan rumah sedang berada dalam tekanan hebat setelah terlempar ke posisi 17 klasemen sementara.

Kondisi Tim: Badai Cedera Hantam Wolfsburg

VfL Wolfsburg memasuki laga ini dengan kondisi pincang. Pelatih mereka harus memutar otak karena kehilangan pilar penting seperti Maximilian Arnold dan Jonas Wind akibat cedera. Dengan rekor pertahanan terburuk di liga (kebobolan 53 gol), Wolfsburg wajib tampil sempurna jika tidak ingin semakin terbenam di zona merah.

Sementara itu, Hamburger SV datang dengan modal yang lebih baik secara moral. Meski kalah dari RB Leipzig di laga terakhir, performa anak asuh Merlin Polzin cukup konsisten di papan tengah. Namun, rekor tandang HSV yang hanya memenangi satu laga musim ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan tuan rumah.

Head to Head (H2H) dan Statistik

Dalam lima pertemuan terakhir di berbagai ajang, Wolfsburg sedikit lebih unggul dengan dua kemenangan, sementara HSV mengantongi satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Pada pertemuan pertama musim ini, Wolfsburg berhasil mencuri kemenangan 1-0 di markas Hamburg lewat gol tunggal Adam Daghim.

Statistik Kunci: Wolfsburg mencatatkan poin terendah sepanjang sejarah klub di Bundesliga setelah 24 laga (20 poin).

Hamburger SV hanya menang 1 kali dari 11 laga tandang musim ini.

Wolfsburg gagal meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di liga.

Prediksi Susunan Pemain

VfL Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Svanberg, Vinicius Souza; Daghim, Eriksen, Majer; Amoura.

Hamburger SV (4-3-3): Heuer Fernandes; Mikelbrencis, Vuskovic, Elfadli, Muheim; Remberg, Lokonga, Capaldo; Philippe, Königsdörffer, Dompé.

Prediksi Skor: Wolfsburg vs Hamburger SV

Melihat urgensi poin bagi tuan rumah, Wolfsburg diprediksi akan tampil menyerang sejak menit awal. Namun, rapuhnya lini belakang mereka bisa menjadi bumerang menghadapi serangan balik cepat HSV yang dipimpin Rayan Philippe. Laga diperkirakan akan berjalan ketat dengan hasil akhir imbang atau kemenangan tipis bagi salah satu tim.

Prediksi Skor: Wolfsburg 1-1 Hamburger SV

Kapan pertandingan Wolfsburg vs Hamburger SV dimulai? Laga akan kick-off pada Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 21.30 WIB. Di mana pertandingan ini dimainkan? Di Volkswagen Arena, markas VfL Wolfsburg. Siapa pemain kunci Wolfsburg yang absen? Maximilian Arnold, Jonas Wind, dan Patrick Wimmer dipastikan absen karena cedera.

