Bologna vs Brann: Vincenzo Italiano Senang Rossoblu Lolos 16 Besar Liga Europa

Vincenzo Italiano(Alberto PIZZOLI / AFP)

PELATIH Bologna, Vincenzo Italiano senang skuadnya lolos ke 16 besar Liga Europa UEFA 2025/2026 setelah mengalahkan Brann 1-0 pada leg kedua playoff Liga Europa UEFA 2025/2026 di Bologna, Jumat dini hari WIB.

"Melaju ke babak 16 besar memang menjadi fokus utama kami belakangan ini dan kami berhasil mencapainya. Itu adalah penampilan yang kuat dan kami mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan baik," ujar Vincenzo dikutip dari laman resmi Bologna.

Juru taktik berkebangsaan Italia itu menilai timnya mampu tampil baik pada dua leg Bologna vs Brann. Bologna, menurut dia, menunjukkan ketangguhan di hadapan lawan.

Italiano menegaskan skuadnya siap menghadapi lawan mereka di 16 besar yakni AS Roma atau Freiburg. Bologna tidak ingin sekadar menumpang lewat di fase tersebut.

"Tim-tim terbaik masih ada di kompetisi. Jadi kami harus siap mulai saat ini," tutur dia.

Sama dengan sang pelatih, pencetak gol kemenangan Bolongna di leg kedua Joao Mario menyebut bahwa timnya tidak memiliki preferensi tertentu soal lawan di 16 besar.

Mario menekankan, pada fase gugur, semua lawan memiliki kualitas yang bagus. Oleh karena itu, dia menyampaikan bahwa Bologna tidak ingin muluk-muluk.

"Target kami di kompetisi ini adalah melangkah sejauh mungkin, menjalani setiap pertandingan satu per satu. Melawan SC Freiburg atau AS Roma? Keduanya akan menjadi lawan yang mengesankan," kata pemain asal Portugal itu.

Bologna menang 1-0 atas Brann dalam leg kedua playoff 16 besar Liga Europa 2025/2026 di Stadion Renato Dall Ara, Bologna, Jumat dini hari WIB. Gol semata wayang dicetak oleh Joao Mario.

Hasil tersebut membuat tim berjuluk Rossoblu itu melaju ke babak 16 besar seusai unggul dengan agregat 2-0 atas Brann. Mereka akan menghadapi antara AS Roma atau Freiburg yang sebelumnya sudah melaju karena mengisi posisi delapan besar fase liga.

Babak 16 besar akan digelar pada 12 dan 19 Maret 2026. Penentuan laga-laga pada babak tersebut akan dilakukan pada pengundian yang berlangsung Jumat sore WIB. (Ant/Z-4)