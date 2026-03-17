Chelsea vs PSG: Drama Comeback atau Pesta Gol PSG?

PARIS Saint-Germain (PSG) menegaskan tidak akan bermain aman saat menghadapi Chelsea pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Rabu (18/3) dini hari WIB. Meski sudah mengantongi keunggulan agregat 5-2 dari pertemuan pertama, Les Parisiens memilih tetap tampil menyerang demi memastikan tiket perempat final.
Kemenangan telak di Paris pekan lalu menempatkan tim asuhan Luis Enrique di atas angin. Namun, keunggulan tiga gol tersebut tidak membuat mereka lengah, terutama setelah Chelsea sempat memberi perlawanan sebelum runtuh akibat dua gol telat Khvicha Kvaratskhelia di menit-menit akhir leg pertama.
Bintang PSG, Ousmane Dembele, menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan permainan. Ia meminta rekan-rekannya tetap agresif dan tidak hanya fokus mempertahankan keunggulan agregat.
“Seperti yang saya katakan setelah leg pertama, mentalitas kami adalah untuk menang. Kami tidak bisa hanya bertahan, kami harus menang,” ujar Dembele yang dikutip dari AFP.
Dembele menilai pengalaman musim lalu menjadi pelajaran penting bagi PSG untuk tidak cepat puas. Saat itu, mereka sempat unggul besar atas Aston Villa di perempat final namun hampir kehilangan kendali. “Kami unggul tiga gol, tetapi mentalitas kami tidak berubah. Kami tidak akan menjadi tim yang hanya menunggu,” tegasnya.
Pelatih Luis Enrique juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi. Ia menilai Chelsea tetap memiliki kualitas untuk memberikan kejutan jika PSG kehilangan kontrol tempo permainan.
“Kami mempersiapkan laga itu seperti halnya leg pertama, dengan tujuan menang dan mencetak gol. Kami harus mampu mengontrol jalannya pertandingan,” ujar Enrique.
Di kubu tuan rumah, manajer Liam Rosenior diprediksi akan melakukan rotasi di sektor penjaga gawang dengan memainkan Robert Sanchez menggantikan Filip Jorgensen yang melakukan blunder fatal di leg pertama. Chelsea dipaksa tampil tanpa cela jika ingin menciptakan kebangkitan besar di hadapan publik sendiri.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|11/03/2026
|PSG vs Chelsea (UCL)
|5-2
|15/07/2025
|Chelsea vs PSG (Club World Cup)
|3-0
|09/03/2016
|Chelsea vs PSG (UCL)
|1-2
|16/02/2016
|PSG vs Chelsea (UCL)
|2-1
|11/03/2015
|Chelsea vs PSG (UCL)
|2-2
Berapa agregat Chelsea vs PSG?
Saat ini PSG unggul agregat 5-2 atas Chelsea setelah kemenangan di leg pertama di Paris.
Di mana menonton Chelsea vs PSG?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Liga Champions di Indonesia.
Siapa pencetak gol terbanyak di laga ini?
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) memimpin dengan 2 gol yang dicetak pada leg pertama.
Sporting CP butuh keajaiban di Jose Alvalade untuk kejar defisit 3 gol dari Bodo/Glimt. Simak statistik, head to head, dan prediksi 16 besar UC
Pelatih Mikel Arteta membuka peluang menurunkan Max Dowman saat Arsenal vs Bayer Leverkusen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3)
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
Chelsea adalah tim yang mengalahkan PSG di laga final Piala Dunia Antarklub 2025.
Tottenham Hotspur butuh keajaiban untuk membalikkan agregat 2-5 saat menjamu Atletico Madrid. Simak analisis taktis, rekor kandang, dan ancaman Julian Alvarez di leg 2 16 besar Liga Champions
Prediksi skor Chelsea vs Leeds United 11 Februari 2026. Simak analisis taktik Liam Rosenior, kondisi Cole Palmer, dan statistik H2H di Stamford Bridge.
Chelsea vs Pafos FC menjadi ujian debut Liam Rosenior di Liga Champions saat The Blues menjamu wakil Siprus di Stamford Bridge.
Nama Ollie Watkins pantas keluar sebagai Man of the Match Chelsea vs Aston Villa.
Preview Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris 2025. The Reds cari kebangkitan di Stamford Bridge, sementara The Blues ingin bangkit bersama Enzo Maresca.
Chelsea resmi mengamankan tiket ke semifinal UEFA Conference League 2024/2025 meski harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Legia Warszawa dalam laga leg kedua perempat final
