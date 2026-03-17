Chelsea vs PSG: Drama Comeback atau Pesta Gol PSG?

Chelsea vs PSG akan bertanding pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Rabu (18/3) dini hari WIB.(AFP)

PARIS Saint-Germain (PSG) menegaskan tidak akan bermain aman saat menghadapi Chelsea pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge, Rabu (18/3) dini hari WIB. Meski sudah mengantongi keunggulan agregat 5-2 dari pertemuan pertama, Les Parisiens memilih tetap tampil menyerang demi memastikan tiket perempat final.

Kemenangan telak di Paris pekan lalu menempatkan tim asuhan Luis Enrique di atas angin. Namun, keunggulan tiga gol tersebut tidak membuat mereka lengah, terutama setelah Chelsea sempat memberi perlawanan sebelum runtuh akibat dua gol telat Khvicha Kvaratskhelia di menit-menit akhir leg pertama.

Mentalitas Menang Ousmane Dembele

Bintang PSG, Ousmane Dembele, menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan permainan. Ia meminta rekan-rekannya tetap agresif dan tidak hanya fokus mempertahankan keunggulan agregat.

“Seperti yang saya katakan setelah leg pertama, mentalitas kami adalah untuk menang. Kami tidak bisa hanya bertahan, kami harus menang,” ujar Dembele yang dikutip dari AFP.

Dembele menilai pengalaman musim lalu menjadi pelajaran penting bagi PSG untuk tidak cepat puas. Saat itu, mereka sempat unggul besar atas Aston Villa di perempat final namun hampir kehilangan kendali. “Kami unggul tiga gol, tetapi mentalitas kami tidak berubah. Kami tidak akan menjadi tim yang hanya menunggu,” tegasnya.

Informasi Pertandingan Chelsea vs PSG

Venue: Stamford Bridge, London

Jadwal: Rabu, 18 Maret 2026

Kick-off: 03.00 WIB

Wasit: Slavko Vincic (Slovenia)

Luis Enrique Waspadai Kebangkitan The Blues

Pelatih Luis Enrique juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi. Ia menilai Chelsea tetap memiliki kualitas untuk memberikan kejutan jika PSG kehilangan kontrol tempo permainan.

“Kami mempersiapkan laga itu seperti halnya leg pertama, dengan tujuan menang dan mencetak gol. Kami harus mampu mengontrol jalannya pertandingan,” ujar Enrique.

Di kubu tuan rumah, manajer Liam Rosenior diprediksi akan melakukan rotasi di sektor penjaga gawang dengan memainkan Robert Sanchez menggantikan Filip Jorgensen yang melakukan blunder fatal di leg pertama. Chelsea dipaksa tampil tanpa cela jika ingin menciptakan kebangkitan besar di hadapan publik sendiri.

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 11/03/2026 PSG vs Chelsea (UCL) 5-2 15/07/2025 Chelsea vs PSG (Club World Cup) 3-0 09/03/2016 Chelsea vs PSG (UCL) 1-2 16/02/2016 PSG vs Chelsea (UCL) 2-1 11/03/2015 Chelsea vs PSG (UCL) 2-2

People Also Ask (FAQ)

Berapa agregat Chelsea vs PSG?

Saat ini PSG unggul agregat 5-2 atas Chelsea setelah kemenangan di leg pertama di Paris.

Di mana menonton Chelsea vs PSG?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Liga Champions di Indonesia.

Siapa pencetak gol terbanyak di laga ini?

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) memimpin dengan 2 gol yang dicetak pada leg pertama.