Sporting CP menghadapi tantangan berat saat menjamu wakil Norwegia, Bodo/Glimt, pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Estadio Jose Alvalade, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan telak 0-3 pada pertemuan pertama di Aspmyra Stadion memaksa anak asuh Rui Borges tampil habis-habisan demi mengejar defisit gol.
Meski tertinggal jauh, Sporting punya alasan untuk tetap optimistis. Bermain di depan pendukung sendiri, Leões tampil sangat perkasa. Mereka memenangi 17 dari 18 laga kandang terakhir di semua kompetisi. Lebih dari separuh kemenangan tersebut (10 laga) berakhir dengan skor telak selisih tiga gol atau lebih.
Selain itu, Sporting memiliki catatan impresif melawan wakil Norwegia. Dalam tiga pertemuan sebelumnya di Lisbon, Sporting selalu menang dan mencatatkan clean sheet. Keangkeran Alvalade diharapkan mampu meruntuhkan mentalitas Bodo/Glimt yang sedang dalam tren positif.
Bodo/Glimt berpeluang menjadi klub Norwegia pertama yang mencapai perempat final Liga Champions sejak Rosenborg pada musim 1996/1997. Tim asuhan Kjetil Knutsen ini datang dengan modal kemenangan tujuh dari sembilan duel dua leg UEFA terakhir mereka.
Ketajaman lini depan menjadi senjata utama Bodo. Mereka tercatat selalu mencetak minimal dua gol dalam sembilan dari 11 pertandingan Liga Champions terakhir. Penyerang andalan mereka, Kasper Hogh, sedang dalam performa on fire dengan torehan lima gol dari lima laga terakhir di kompetisi elit Eropa ini.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
Pelatih: Rui Borges
Bodo/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan; Håkon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet; Ole Blomberg, Kasper Høgh, Jens Petter Hauge.
Pelatih: Kjetil Knutsen
|Kategori
|Bodo/Glimt
|Sporting CP
|Skor Akhir
|3
|0
|Penguasaan Bola
|49%
|51%
|Total Tembakan
|10
|11
|Tembakan Tepat Sasaran
|5
|3
Akankah keajaiban Lisbon terulang kembali bagi Sporting, ataukah Bodo/Glimt yang akan melenggang mulus ke perempat final untuk pertama kalinya? Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal.
