Pemain Sporting Lisbon sesuai laga melawan Bodo/Glimt dengan skor 3-0 pada leg pertama babak 16 besar di Aspmyra Stadion, Kamis (12/3) dini hari

Sporting CP menghadapi tantangan berat saat menjamu wakil Norwegia, Bodo/Glimt, pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Estadio Jose Alvalade, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan telak 0-3 pada pertemuan pertama di Aspmyra Stadion memaksa anak asuh Rui Borges tampil habis-habisan demi mengejar defisit gol.

Rekor Kandang Jadi Harapan Terakhir

Meski tertinggal jauh, Sporting punya alasan untuk tetap optimistis. Bermain di depan pendukung sendiri, Leões tampil sangat perkasa. Mereka memenangi 17 dari 18 laga kandang terakhir di semua kompetisi. Lebih dari separuh kemenangan tersebut (10 laga) berakhir dengan skor telak selisih tiga gol atau lebih.

Selain itu, Sporting memiliki catatan impresif melawan wakil Norwegia. Dalam tiga pertemuan sebelumnya di Lisbon, Sporting selalu menang dan mencatatkan clean sheet. Keangkeran Alvalade diharapkan mampu meruntuhkan mentalitas Bodo/Glimt yang sedang dalam tren positif.

Bodo/Glimt di Ambang Sejarah Baru

Bodo/Glimt berpeluang menjadi klub Norwegia pertama yang mencapai perempat final Liga Champions sejak Rosenborg pada musim 1996/1997. Tim asuhan Kjetil Knutsen ini datang dengan modal kemenangan tujuh dari sembilan duel dua leg UEFA terakhir mereka.

Ketajaman lini depan menjadi senjata utama Bodo. Mereka tercatat selalu mencetak minimal dua gol dalam sembilan dari 11 pertandingan Liga Champions terakhir. Penyerang andalan mereka, Kasper Hogh, sedang dalam performa on fire dengan torehan lima gol dari lima laga terakhir di kompetisi elit Eropa ini.

Fakta & Data Jelang Laga

Statistik Menarik: Sporting memenangi seluruh 4 pertandingan kandang Liga Champions mereka musim ini.

Bodo/Glimt selalu lolos dalam 5 duel dua leg UEFA sebelumnya ketika unggul 3 gol di leg pertama.

Kasper Hogh mencetak 5 gol dalam 5 penampilan terakhirnya di Liga Champions.

Sporting hanya pernah sekali membalikkan defisit 3 gol di Eropa, yaitu melawan Manchester United pada 1964.

Prediksi Susunan Pemain:

Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Pelatih: Rui Borges

Bodo/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan; Håkon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet; Ole Blomberg, Kasper Høgh, Jens Petter Hauge.

Pelatih: Kjetil Knutsen

Perbandingan Statistik Leg 1:

Kategori Bodo/Glimt Sporting CP Skor Akhir 3 0 Penguasaan Bola 49% 51% Total Tembakan 10 11 Tembakan Tepat Sasaran 5 3

Akankah keajaiban Lisbon terulang kembali bagi Sporting, ataukah Bodo/Glimt yang akan melenggang mulus ke perempat final untuk pertama kalinya? Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal.

