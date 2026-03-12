Pemain Bodo/Glimt melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sporting Lisbon di laga leg pertama 16 besar Liga Champions(X @Glimt)

DONGENG indah klub Norwegia, Bodo/Glimt, di panggung Liga Champions 2025/2026 terus berlanjut. Bermain di bawah suhu membeku Aspmyra Stadion yang terletak di dalam Lingkaran Arktik, tim asuhan Kjetil Knutsen berhasil menumbangkan raksasa Portugal, Sporting Lisbon, dengan skor telak 3-0 Kamis (12/3/2026) dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi tim berjuluk Den Gule Horde tersebut sebelum bertandang ke Lisbon pekan depan.

Tiga gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak oleh Sondre Brunstad Fet melalui titik putih, Ole Didrik Blomberg, dan penyerang tajam Kasper Hogh.

Baca juga : Bodo/Glimt vs Sporting Lisbon: Misi Kejutan Berlanjut di Aspmyra

Dominasi Babak Pertama dan Penalti Sondre Fet

Bodo/Glimt langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Memanfaatkan keunggulan lapangan rumput sintetis dan cuaca ekstrem yang menyulitkan pemain Sporting, tuan rumah berkali-kali menekan pertahanan yang dikawal Goncalo Inacio.

Kebuntuan pecah pada menit ke-32. Gelandang Sondre Brunstad Fet dijatuhkan oleh Georgios Vagiannidis di kotak terlarang. Fet yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan kiper Rui Silva dengan tendangan mendatar ke arah kiri. Keunggulan 1-0 membuat publik Aspmyra bergemuruh.

Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+1, Ole Didrik Blomberg menggandakan keunggulan. Berawal dari skema serangan balik cepat, Jens Petter Hauge mengirimkan umpan terobosan yang diselesaikan Blomberg dengan sepakan akurat dari sudut sempit. Skor 2-0 menutup babak pertama.

Baca juga : Preview Liga Champions: Bodø/Glimt vs Sporting Lisbon, Menanti Magis Arktik di 16 Besar Liga Champions

Kasper Hogh Lengkapi Pesta Gol Tuan Rumah

Memasuki babak kedua, Sporting CP mencoba bangkit dengan memasukkan Daniel Braganca untuk menambah kreativitas di lini tengah. Namun, disiplinnya lini belakang Bodo/Glimt yang dipimpin Patrick Berg membuat Luis Suarez dan Francisco Trincao frustrasi.

Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Sporting justru kembali kebobolan pada menit ke-71. Kasper Hogh menunjukkan kelasnya sebagai predator di kotak penalti. Pemain asal Denmark tersebut berhasil menyelinap di antara dua bek Sporting untuk menyambut umpan silang Hauge dengan sontekan mematikan.

Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Bodo/Glimt di Liga Champions musim ini menjadi lima pertandingan, termasuk kemenangan bersejarah atas Manchester City dan Inter Milan di fase sebelumnya.

Statistik Pertandingan Bodo/Glimt vs Sporting CP Kategori Bodo/Glimt Sporting CP Skor Akhir 3 0 Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 12 9 Tembakan ke Gawang 6 3

Susunan Pemain

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjoertuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda; Hjulmand, Simoes; Catamo, Trincao, Luis Guilherme; Luis Suarez.

Lokasi: Aspmyra Stadion, Bodo, Norwegia.

Apakah Bodo/Glimt mampu mempertahankan keunggulan ini di markas Sporting CP dan melaju ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.