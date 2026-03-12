PSG vs Chelsea, Les Parisien Menang Telak di Parc des Princes

Para pemain PSG melakukan selebrasi usai meraih kemenangan atas Chelsea di laga leg pertama 16 besar Liga Champions(AFP/FRANCK FIFE )

PARIS Saint-Germain (PSG) menunjukkan taring sebagai salah satu favorit juara Liga Champions musim 2025/2026. Menjamu Chelsea di Stadion Parc des Princes dalam laga leg pertama babak 16 besar, Kamis (12/3) dini hari WIB, Les Parisiens sukses mengamankan kemenangan besar dengan skor 5-2.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Luis Enrique sebelum melakoni leg kedua di Stamford Bridge pekan depan. Khvicha Kvaratskhelia menjadi bintang lapangan meski turun sebagai pemain pengganti dengan memborong dua gol di penghujung laga.

Jalannya Pertandingan

PSG langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, pada menit ke-10, Bradley Barcola berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan matang dari Joao Neves. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Chelsea tidak tinggal diam. Melalui skema serangan balik cepat, Malo Gusto berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28 setelah menerima umpan tarik dari Pedro Neto. Namun, lima menit sebelum jeda, Ousmane Dembele kembali membawa PSG unggul lewat aksi individu yang menawan di dalam kotak penalti.

Di babak kedua, Chelsea sempat mengejutkan publik Paris saat Enzo Fernandez mencetak gol di menit ke-57, mengubah skor menjadi imbang 2-2. Pertandingan sempat berjalan alot dan seimbang di lini tengah.

Petaka bagi Chelsea datang di menit ke-74. Kesalahan distribusi bola dari kiper Filip Jorgensen berhasil dipotong oleh Barcola yang kemudian menyodorkan bola kepada Vitinha. Gelandang asal Portugal itu dengan tenang melambungkan bola melewati Jorgensen untuk mengubah skor menjadi 3-2.

Masuknya Khvicha Kvaratskhelia di pertengahan babak kedua benar-benar menghancurkan pertahanan The Blues. Pemain berjuluk 'Kvaradona' itu mencetak gol di menit ke-86 melalui tendangan melengkung dari tepi kotak penalti, sebelum akhirnya menutup pesta gol PSG di menit ke-90+4.

Fakta Pertandingan PSG vs Chelsea Lokasi: Stadion Parc des Princes, Paris.

Stadion Parc des Princes, Paris. Pencetak Gol PSG: B. Barcola (10'), O. Dembele (40'), Vitinha (74'), K. Kvaratskhelia (86', 90+4').

B. Barcola (10'), O. Dembele (40'), Vitinha (74'), K. Kvaratskhelia (86', 90+4'). Pencetak Gol Chelsea: M. Gusto (28'), E. Fernandez (57').

M. Gusto (28'), E. Fernandez (57'). Wasit: Alejandro Hernandez (Spanyol).

Peluang ke Perempat Final

Dengan hasil ini, Chelsea mengemban misi berat di leg kedua. Skuad asuhan Liam Rosenior harus menang dengan selisih minimal empat gol di London untuk bisa membalikkan keadaan.

Sebaliknya, PSG hanya membutuhkan hasil imbang atau kalah dengan selisih maksimal dua gol untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.