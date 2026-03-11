Link Live Streaming Liga Champions PSG vs Chelsea, Kick Off Pukul 03.00 WIB

Headline
DUEL panas akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 saat Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Chelsea dalam laga leg pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, pada Kamis (12/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim yang memiliki sejarah rivalitas panjang di kompetisi kasta tertinggi Eropa.
Berdasarkan data pertemuan, kekuatan kedua tim terbilang sangat seimbang. Dalam 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi, baik PSG maupun Chelsea sama-sama mengoleksi 3 kemenangan, sementara 5 laga sisanya berakhir imbang.
|Tanggal
|Kompetisi
|Skor
|13 Juli 2025
|Piala Dunia Antarklub
|Chelsea 3-0 PSG
|09 Maret 2016
|Liga Champions
|Chelsea 1-2 PSG
|16 Februari 2016
|Liga Champions
|PSG 2-1 Chelsea
PSG mengusung misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan di final Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Namun, performa lini pertahanan Les Parisiens tengah menjadi sorotan setelah kebobolan cukup banyak di kompetisi domestik belakangan ini.
Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Fabian Ruiz yang mengalami cedera lutut. Namun, kembalinya Ousmane Dembele ke lini serang memberikan angin segar bagi Luis Enrique. Di kubu tim tamu, Chelsea harus kehilangan Mykhaylo Mudryk karena skorsing, namun Cole Palmer yang sedang dalam performa terbaiknya siap menjadi ancaman utama bagi gawang PSG.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves; Dembele, Kvaratskhelia, Barcola.
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.
Saksikan keseruan laga babak 16 besar Liga Champions melalui tautan resmi berikut ini:
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tempo tinggi. Siapakah yang akan mengamankan modal berharga pada leg pertama ini? Jangan lewatkan aksinya dini hari nanti. (Z-4)
