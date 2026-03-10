PSG vs Chelsea, Ambisi Luis Enrique di Liga Champions

Pelatih PSG, Luis Enrique.(dok.PSG)

UJIAN berat menanti juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) saat menjamu Chelsea pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Kamis (12/3).

Pertarungan ini menjadi panggung pembuktian bagi skuad asuhan Luis Enrique yang tengah dituntut melakukan peningkatan performa signifikan demi mempertahankan takhta tertinggi di Eropa.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam bagi Les Parisiens setelah kekalahan telak 0-3 dari "The Blues" pada final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 musim panas lalu.

Baca juga : Preview Liga CHmapions: PSG vs Chelsea, Misi Balas Dendam Les Parisiens di Parc des Princes

Langkah PSG musim ini tergolong terjal, mereka gagal lolos otomatis ke fase gugur setelah hanya finis di peringkat ke-11 fase liga dan harus bersusah payah melewati babak playoff melawan AS Monaco dengan agregat tipis 5-4.

Kondisi internal PSG juga sedang tidak ideal menyusul goyahnya dominasi mereka di kompetisi domestik. Kekalahan teranyar 1-3 dari Monaco di Ligue 1 membuat selisih poin di puncak klasemen kini hanya terpaut satu angka dari Lens.

Meski demikian, PSG memiliki modal kepercayaan diri berkat catatan impresif mereka musim lalu yang sukses mendepak tiga wakil Inggris, yakni Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal.

Baca juga : PSG vs Chelsea di 16 Besar Liga Champions, Ajang Balas Dendam?

"Semua orang tahu kami mampu menjuarai Liga Champions ini, tetapi untuk itu, kami harus meningkatkan level permainan. Kami menyadari hal tersebut. Akan sangat menarik bermain melawan salah satu tim Inggris terbaik yang sudah kami kenal dengan baik," ujar pelatih PSG, Luis Enrique dikutip dari laman resmi Liga Champions.

Di sisi lain, Chelsea datang ke Paris dengan tren positif. Tim asal London Barat ini mengamankan posisi keenam di fase liga dan tampil stabil dengan mengemas lima kemenangan dari sembilan laga terakhir.

Di bawah kendali pelatih Liam Rosenior, Chelsea juga memiliki rekor mentereng dengan selalu menang dalam enam pertemuan terakhir melawan wakil Prancis di kompetisi UEFA.

Rosenior, yang pernah menumbangkan PSG saat melatih Strasbourg Oktober tahun lalu, mengaku sangat antusias menghadapi tantangan di Parc des Princes. Ia memuji konsistensi yang dibangun Enrique di kubu lawan namun tetap optimistis dengan kesiapan timnya.

"Saya pikir Luis Enrique telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sana. Ini adalah pertandingan yang membuat Anda hidup untuk sepak bola. Ini akan menjadi laga hebat antara dua tim luar biasa. Saya sangat menantikannya," pungkas Rosenior. (Ndf/P-3)