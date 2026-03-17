SPORTING Lisbon menghadapi tugas maha berat saat menjamu FK Bodo/Glimt dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan 0-3 di laga leg pertama membuat Leoes harus mencetak setidaknya tiga gol tanpa balas hanya untuk memaksakan babak perpanjangan waktu.
Pada pertemuan pertama di Norwegia, Sporting sebenarnya unggul dalam penguasaan bola (51%), namun mereka sangat kesulitan menembus pertahanan rapat Bodo/Glimt. Sebaliknya, tim asuhan Kjetil Knutsen tampil sangat klinis dengan mencatatkan xG (Expected Goals) sebesar 2.46 dari hanya 10 tembakan.
Sporting diprediksi akan tampil menyerang total sejak menit awal. Luis Suárez yang sudah mengoleksi 4 gol di kompetisi ini akan didukung oleh kreativitas Francisco Trincão. Di sisi lain, Bodo/Glimt akan mengandalkan kecepatan Jens Petter Hauge dalam skema serangan balik untuk membunuh laga lebih cepat.
|Detail
|Sporting CP
|Bodo/Glimt
|Formasi Prediksi
|4-2-3-1
|4-3-3
|Pemain Kunci
|Luis Suárez
|Jens Petter Hauge
|Status Agregat
|Tertinggal 0-3
|Unggul 3-0
Sporting akan mengurung pertahanan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Atmosfer Stadion Alvalade yang dikenal angker bagi tim tamu akan menjadi pemain ke-12 bagi tuan rumah. Namun, kedisiplinan Bodo/Glimt yang sudah teruji saat menyingkirkan Inter Milan dan mengimbangi Manchester City menjadi modal kuat bagi mereka untuk bertahan dari gempuran singa Lisbon.
Prediksi Media Indonesia: Sporting Lisbon 2-1 Bodo/Glimt (Bodo/Glimt Lolos dengan Agregat 4-2).
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Jika mampu mempertahankan keunggulan pada leg kedua di Portugal pekan depan, mereka berpeluang menghadapi pemenang duel antara Bayer Leverkusen dan Arsenal.
Bodo/Glimt melanjutkan dongeng di Liga Champions setelah menggilas Sporting CP 3-0 pada leg pertama 16 besar di Aspmyra Stadion.
Analisis preview Bodø/Glimt vs Sporting CP leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, tantangan rumput sintetis, dan kondisi skuad terkini.
Keberhasilan Glimt melaju ke fase gugur merupakan sejarah baru bagi sepak bola Norwegia.
