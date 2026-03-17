Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

Basuki Eka Purnama
17/3/2026 13:01
Preview Liga Champions: Sporting CP vs Bodo/Glimt, Misi Mustahil Leoes di Jose Alvalade
Laga leg kedua 16 besar Liga Champions antara Sporting Lisbon dan Bodo/Glimt(chatgpt)

SPORTING Lisbon menghadapi tugas maha berat saat menjamu FK Bodo/Glimt dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB. Kekalahan 0-3 di laga leg pertama membuat Leoes harus mencetak setidaknya tiga gol tanpa balas hanya untuk memaksakan babak perpanjangan waktu.

Analisis Pertandingan: Dominasi vs Efisiensi

Pada pertemuan pertama di Norwegia, Sporting sebenarnya unggul dalam penguasaan bola (51%), namun mereka sangat kesulitan menembus pertahanan rapat Bodo/Glimt. Sebaliknya, tim asuhan Kjetil Knutsen tampil sangat klinis dengan mencatatkan xG (Expected Goals) sebesar 2.46 dari hanya 10 tembakan.

Catatan Sejarah: Sporting Lisbon hanya pernah sekali membalikkan defisit tiga gol di kompetisi Eropa, yakni saat mengalahkan Manchester United 5-0 di musim 1963/64 setelah kalah 1-4 di leg pertama.

Kondisi Skuad dan Pemain Kunci

Sporting diprediksi akan tampil menyerang total sejak menit awal. Luis Suárez yang sudah mengoleksi 4 gol di kompetisi ini akan didukung oleh kreativitas Francisco Trincão. Di sisi lain, Bodo/Glimt akan mengandalkan kecepatan Jens Petter Hauge dalam skema serangan balik untuk membunuh laga lebih cepat.

Detail Sporting CP Bodo/Glimt
Formasi Prediksi 4-2-3-1 4-3-3
Pemain Kunci Luis Suárez Jens Petter Hauge
Status Agregat Tertinggal 0-3 Unggul 3-0

Prediksi Jalannya Laga

Sporting akan mengurung pertahanan lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Atmosfer Stadion Alvalade yang dikenal angker bagi tim tamu akan menjadi pemain ke-12 bagi tuan rumah. Namun, kedisiplinan Bodo/Glimt yang sudah teruji saat menyingkirkan Inter Milan dan mengimbangi Manchester City menjadi modal kuat bagi mereka untuk bertahan dari gempuran singa Lisbon.

Prediksi Media Indonesia: Sporting Lisbon 2-1 Bodo/Glimt (Bodo/Glimt Lolos dengan Agregat 4-2).

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
