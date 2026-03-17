Sporting CP vs Bodo/Glimt.(ChatGPT)

PENYERANG Sporting CP Luis Suarez menegaskan timnya yakin mampu membalikkan keadaan atas Bodo/Glimt pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Jose Alvalade, Lisabon, Rabu (18/3) dini hari WIB.

"Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami punya keyakinan. Bermain di kandang membuat kami menjadi tim yang sangat kuat. Kami percaya bisa meraih hasil positif dan lolos ke babak berikutnya," ujar Suarez dikutip dari laman resmi Sporting CP, Selasa.

Penyerang asal Kolombia itu menyebut, kekalahan 0-3 pada leg pertama di markas Bodo/Glimt tidak menenggelamkan motivasi Sporting untuk lolos ke perempat final Liga Champions musim ini.

Baca juga : Preview Liga Champions: Sporting CP vs Bodo/Glimt, Misi Mustahil Leoes di Jose Alvalade

Suarez menyebut, timnya tidak kehilangan harapan lantaran pernah menunaikan misi nyaris mustahil, saat Sporting mampu menaklukkan Manchester United 5-0 pada leg kedua perempat final Piala Winners UEFA 1963/1964 setelah kalah 1-4 pada leg pertama.

"Apa yang sudah dilakukan klub di masa lalu selalu menjadi inspirasi. Kami ingin membuat malam magis yang diingat untuk selamanya," tutur dia.

Suarez memastikan Sporting akan terus berjuang sampai akhir bersama para suporter mereka di stadion/.

Baca juga : Dongeng Bodo/Glimt di Liga Champions, Kota Kecil yang Terinspirasi Jurgen Klopp

"Dengan dukungan suporter, kami jauh lebih kuat. Laga ini akan menjadi 90 menit atau bahkan 120 menit di kandang. Kami akan berjuang sampai selesai," kata pemain berusia 28 tahun itu.

Laga ini akan menjadi misi mustahil bagi tim asal ibukota Portugal itu untuk melaju ke babak perempat final Liga Champions UEFA 2025/2026. Mereka harus bisa mencetak minimal empat gol untuk bisa memastikan melangkah ke babak berikutnya.

Sama dengan Sporting, Bodo/Glimt juga mengincar satu tempat di perempat final Liga Champions UEFA. Andai mampu lolos, itu menjadi perempat final pertama sepanjang sejarah klub asal Norwegia tersebut. (Ant/P-3)