PENYERANG Sporting CP Luis Suarez menegaskan timnya yakin mampu membalikkan keadaan atas Bodo/Glimt pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Jose Alvalade, Lisabon, Rabu (18/3) dini hari WIB.
"Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami punya keyakinan. Bermain di kandang membuat kami menjadi tim yang sangat kuat. Kami percaya bisa meraih hasil positif dan lolos ke babak berikutnya," ujar Suarez dikutip dari laman resmi Sporting CP, Selasa.
Penyerang asal Kolombia itu menyebut, kekalahan 0-3 pada leg pertama di markas Bodo/Glimt tidak menenggelamkan motivasi Sporting untuk lolos ke perempat final Liga Champions musim ini.
Suarez menyebut, timnya tidak kehilangan harapan lantaran pernah menunaikan misi nyaris mustahil, saat Sporting mampu menaklukkan Manchester United 5-0 pada leg kedua perempat final Piala Winners UEFA 1963/1964 setelah kalah 1-4 pada leg pertama.
"Apa yang sudah dilakukan klub di masa lalu selalu menjadi inspirasi. Kami ingin membuat malam magis yang diingat untuk selamanya," tutur dia.
Suarez memastikan Sporting akan terus berjuang sampai akhir bersama para suporter mereka di stadion/.
"Dengan dukungan suporter, kami jauh lebih kuat. Laga ini akan menjadi 90 menit atau bahkan 120 menit di kandang. Kami akan berjuang sampai selesai," kata pemain berusia 28 tahun itu.
Laga ini akan menjadi misi mustahil bagi tim asal ibukota Portugal itu untuk melaju ke babak perempat final Liga Champions UEFA 2025/2026. Mereka harus bisa mencetak minimal empat gol untuk bisa memastikan melangkah ke babak berikutnya.
Sama dengan Sporting, Bodo/Glimt juga mengincar satu tempat di perempat final Liga Champions UEFA. Andai mampu lolos, itu menjadi perempat final pertama sepanjang sejarah klub asal Norwegia tersebut. (Ant/P-3)
Sporting CP butuh keajaiban di Estádio José Alvalade untuk membalikkan defisit 0-3 dari kuda hitam Norwegia, Bodo/Glimt, di 16 besar Liga Champions.
Jika mampu mempertahankan keunggulan pada leg kedua di Portugal pekan depan, mereka berpeluang menghadapi pemenang duel antara Bayer Leverkusen dan Arsenal.
Bodo/Glimt melanjutkan dongeng di Liga Champions setelah menggilas Sporting CP 3-0 pada leg pertama 16 besar di Aspmyra Stadion.
Analisis preview Bodø/Glimt vs Sporting CP leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, tantangan rumput sintetis, dan kondisi skuad terkini.
Keberhasilan Glimt melaju ke fase gugur merupakan sejarah baru bagi sepak bola Norwegia.
